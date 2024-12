Die Fassade des Burj Khalifa erhält eine schillernde Beleuchtung Überholung

EQS-Media / 06.12.2024 / 07:39 CET/CEST



Dynamische RGBW-Beleuchtung bringt neues Leben in die visuelle Identität des Bauwerks

Beleuchtung Umgestaltung wird während der Eid Al Etihad-Feierlichkeiten vorgestellt

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - Emaar Properties hat während der Feierlichkeiten zum Eid Al Etihad der VAE eine revolutionäre Fassadenbeleuchtung für den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, vorgestellt. Mit einem dynamischen RGBW-Beleuchtungssystem begeisterte die Präsentation am 1. und 2. Dezember das Publikum. Das neue System vereint modernste Technologie mit der architektonischen Kunst des Gebäudes und bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum des Burj Khalifa am 4. Januar 2025.

Das Upgrade verwandelt die ikonische Fassade in ein atemberaubendes visuelles Spektakel, das ein breites Spektrum an leuchtenden Farben und Effekten bietet, die das Erlebnis der Gäste verbessern und gleichzeitig Dubais Status als weltweit führende Stadt in Sachen Innovation und Design unterstreichen.

Der Prozess wurde sorgfältig koordiniert, einschließlich einer sechsmonatigen Testphase mit einem Mock-up, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Das aktualisierte System basiert auf dynamischer RGBW-Technologie und ersetzt statische Leuchten durch farbwechselnde, adressierbare Elemente, die komplexe Lichteffekte erzeugen können. Ohne das elegante Design des Burj Khalifa zu beeinträchtigen, ermöglicht das System dynamische Lichtszenen – von festlichen Inszenierungen bis hin zu alltäglichen Beleuchtungen. Es ergänzt die Medienwand des Turms und passt sich an verschiedene Anlässe und Feierlichkeiten an.

Herr Ahmad Al Matrooshi, Executive Director von Emaar Properties, sagte: „Der Burj Khalifa war schon immer ein Wahrzeichen dessen, was möglich ist, wenn Vision auf Innovation trifft. Diese Beleuchtungsüberholung ist ein Beweis unser kontinuierliches Streben nach Spitzenleistungen und eine Hommage an den Geist des Fortschritts der VAE. Mit der Enthüllung dieses beeindruckenden Upgrades während der Feierlichkeiten zum Eid Al Etihad und dem nahenden 15. Jubiläum des Turms markiert diese Transformation ein neues Kapitel in seiner Geschichte und bekräftigt Dubais Status als Stadt grenzenloser Ambitionen.“

Das Beleuchtungssystem verbessert nicht nur die visuelle Präsenz des Burj Khalifa, sondern stärkt auch seine Position als globale Ikone architektonischer Brillanz und als Symbol moderner Design-Innovation. Durch die perfekte Verbindung von Technologie und Kunst setzt dieses Projekt einen neuen Maßstab für architektonische Beleuchtung und verspricht, zukünftige Projekte weltweit zu inspirieren.

Über Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, börsennotiert am Dubai Financial Market, ist ein globaler Immobilienentwickler und Anbieter von Premium-Lifestyles mit einer bedeutenden Präsenz im Nahen Osten, Nordafrika und Asien. Als eines der weltweit größten Immobilienunternehmen verfügt Emaar über einen Grundbesitz von über 1,7 Milliarden Quadratmetern in den VAE und den wichtigsten internationalen Märkten.

Mit einer bewährten Erfolgsbilanz hat Emaar seit 2002 rund 117.000 Wohneinheiten in Dubai und anderen globalen Märkten fertig gestellt. Emaar besitzt starke Vermögenswerte, die wiederkehrende Einnahmen generieren, darunter ca. 1,4 Millionen Quadratmeter Mietflächen sowie 38 Hotels und Resorts mit rund 9.200 Zimmern (einschließlich eigener und verwalteter Hotels). Heute stammen 36 Prozent der Einnahmen von Emaar aus den Bereichen Einkaufszentren, Gastgewerbe, Freizeit, Unterhaltung, gewerbliche Vermietung und internationale Geschäfte.

Zu den Vorzeigeobjekten von Emaar zählen der Burj Khalifa, ein globales Wahrzeichen, die Dubai Mall, das weltweit meistbesuchte Einzelhandels- und Lifestyle-Ziel, sowie die Dubai Fountain, die größte performende Fontäne der Welt.

Folgen Sie Emaar auf:

Facebook: www.facebook.com/emaardubai; X:www.twitter.com/emaardubai; Instagram: www.instagram.com/emaardubai

Für alle Medienanfragen, kontaktieren Sie bitte: PR@emaar.ae

Emittent/Herausgeber: EMAAR

Schlagwort(e): Immobilien

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.