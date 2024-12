EQS-News: Metavista3D kündigt strategischen Einstieg in die Automobilsicherheitsbranche an

Emittent / Herausgeber: Metavista3D Inc / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Metavista3D kündigt strategischen Einstieg in die Automobilsicherheitsbranche an



06.12.2024 / 16:15 CET/CEST

Vancouver, British Columbia, 6. Dezember 2024, Metavista3D, Inc. („Metavista3D“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: DDD / ISIN: CA59142H1073, Frankfurt: E3T) freut sich bekannt zu geben, dass es aktiv mit Automobilherstellern zusammenarbeitet, um innovative Lösungen für den Ersatz herkömmlicher physischer Spiegel bereitzustellen.



Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) verlangt derzeit, dass Autos in den Vereinigten Staaten mit physischen Spiegeln ausgestattet sind. Die Automobilindustrie versucht jedoch, Seitenkamerasysteme mit Fahrerdisplays einzuführen, um den Luftwiderstand zu verringern, die Effizienz zu verbessern und die Ästhetik zu verbessern. Die Tiefenwahrnehmung ist einer der vielen Gründe, warum die NHTSA, die amerikanische Zulassungsbehörde, immer noch herkömmliche Spiegel bevorzugt.



Die Super-Multiview-Technologie von Metavista3D sorgt für verbesserte 3D-Tiefe und Realismus bei der Anzeige digitaler Inhalte und bietet somit eine praktikable Alternativlösung. Die Super-Multiview-Technologie von Metavista3D löst das Problem der „toten Winkel“ beim Einfädeln oder Spurwechseln während der Fahrt, was eine der Hauptursachen für Autounfälle ist. Diese physischen „toten Winkel“ in den Spiegeln können mit der patentierten Technologie von Metavista3D eliminiert werden.



Der CEO von Metavista3D, Jeff Carlson, erklärte: „Letzten Monat stellte Metavista3D unsere innovativen Technologien während der GITEX 2024 im Dubai World Trade Center vor. Mehrere Führungskräfte von Autoherstellern zeigten großes Interesse an den Seitenspiegelkameras, Rückfahrüberwachungssystemen und 3D-Instrumententafelsystemen von Metavista3D. Wir haben Folgetreffen mit diesen Führungskräften geplant, um den Kauf, die Lizenzierung und die Implementierung unserer Technologien zu besprechen. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen Updates zu diesen Verhandlungen mit Führungskräften der Autosicherheitsbranche und Herstellern bereitstellen.“



Über GITEX (www.gitex.com)

Die Messe wurde 1981 ins Leben gerufen und läuft seit über vier Jahrzehnten. Der Markenname GITEX wurde 2022 um den Zusatz „GLOBAL“ erweitert, um hervorzuheben, dass Technologieunternehmen, Startups, Redner und Teilnehmer aus über 170 Ländern vertreten sind.



Auf der GITEX ist eine große Regierungspräsenz mit Hunderten von Regierungsstellen aus der gesamten Region vertreten. Minister und Beamte des öffentlichen Sektors präsentieren die wichtigsten digitalen Initiativen, Innovationen und Projekte der Regierung des Jahres und geben Technologiepartnerschaften im öffentlichen und privaten Sektor bekannt.

Über Metavista3D (www.metavista3d.com)

Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG ein mehrfach preisgekröntes Schweizer Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für pseudoholografische Displaytechnologien. psHolix konzentriert sich auf die Entwicklung von KI-basierten Displays der nächsten Generation für räumliche Realität, ohne dass der Betrachter eine Brille tragen muss. Die Technologie von psHolix ist durch mehr als 20 Patente in verschiedenen Rechtsgebieten geschützt, die die Grundlage für sein „Naked Eye 3D“-System bilden, das auf einer „Super Multiview“-Technologie basiert, die den Konvergenz-Akkommodationskonflikt löst, der bei längerem Betrachten von 3D-Displays Kopfschmerzen und Augenermüdung verursachen kann. Die „Stereo Base Extension“-Technologie von psHolix sorgt für mehr Bildtiefe. Diese Patente sind zusammen mit 6 anderen Patentfamilien die grundlegende Technologie und die Prozesse, die in seinen 3D-Displays (pseudoholografische Displays), Hardware und Software angewendet werden, die in verschiedenen Direct-to-Consumer-Technologien sowie branchenübergreifenden Anwendungen wie Metaverse, Gaming, Digital Signage, Videokonferenzen, Automobil (einschließlich digitaler 3D-Spiegel), Verteidigung und medizinischen Anwendungen verwendet werden können.





Die Aktien von Metavista3D, Inc. werden seit dem 28. Oktober 2024 öffentlich gehandelt und an der kanadischen TSX-Venture-Börse unter dem Tickersymbol DDD sowie in Deutschland an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 112.371.149.

Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com

Kontaktinformationen:

Name: Jeff Carlson (CEO)

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Telefon: +1 647 697 9199

