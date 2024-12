IRW-News: Mawson Gold Ltd.: SXG entdeckt 186 Meter mit 8,8 g/t Gold (ungeschnitten), die 8 hochgradige Adern in der neigungsabwärts verlaufenden Erweiterung bei Sunday Creek durchziehen

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: SXG entdeckt 186 Meter mit 8,8 g/t Gold (ungeschnitten), die 8 hochgradige Adern in der neigungsabwärts verlaufenden Erweiterung bei Sunday Creek durchziehen

Einschließlich 0,5 Meter mit 2.541,9 g/t Gold

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern auf dem Grundstück Apollo veröffentlicht hat, welche mit einer weiteren bedeutenden Entdeckung von 186 m @ 8,8 g/t Au* ("Gold") (ungeschnitten) einschließlich 0,5 m @ 2.541,9 g/t Au auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria herausstechen. Bei Apollo, wie auch bei der angrenzenden Mineralisierung Rising Sun, steigen die Gehalte in der Tiefe an.

Übergeordnete Ziele:

Sunday Creek Neueste Ergebnisse stellen neue Rekorde auf und bestätigen das Wachstumspotenzial

Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen Sunday Creek weiterhin als eine der besten Gold-Antimon-Entdeckungen der Welt, mit einer weltweit führenden Bohrtrefferquote (fünfzig über 100 g/t AuEq x m aus 152 Bohrlöchern auf 67.623 gebohrten Metern). Das Entdeckungsbohrloch SDDSC145 lieferte außergewöhnliche Goldgehalte, darunter:

- 2.541,9 g/t Au über 0,5 Meter, was den dritthöchsten zusammengesetzten Abschnitt in der Geschichte des Projekts darstellt

o 4.880,0 g/t Au auf 0,3 Metern innerhalb dieses Abschnitts, was die höchstgradige Probe bei Apollo und die zweithöchste auf dem gesamten Projekt ist

- Eine breitere mineralisierte Zone mit 8,8 g/t Au auf 186 Metern* (ungeschnitten), die 8 verschiedene hochgradige Adersätze durchquert

Diese Abschnitte gehören zu den beeindruckendsten Goldabschnitten, die in den letzten Jahren weltweit gemeldet wurden, und sind typisch für die Geologie in der Region, wo spektakuläres hochgradiges Gold in der Tiefe gefunden wird.

Der systematische Ansatz zur Erprobung der Ausdehnung der Lagerstätte in die Tiefe hat acht verschiedene mineralisierte Adersätze innerhalb von SDDSC145 identifiziert. Diese Adersätze ähneln einer "Goldenen Leiter", bei der sich die Hauptader (100 m bis 200 m breit) zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, mit mehreren quer verlaufenden Adersätzen, die die goldbildenden Sprossen beherbergen. Diese Sprossen zeichnen sich durch hochgradige Abschnitte aus, die von 20 g/t bis zu über 7.330 g/t Au reichen, wobei bis dato mindestens 67 Abschnitte definiert wurden.

Etwa 20 % des an Ort und Stelle gewinnbaren Wertes von Sunday Creek besteht aus Antimon. Sunday Creek ist auf dem besten Weg, eines der bedeutendsten Antimonprojekte in der westlichen Welt zu werden. Letzte Woche hat China den Angebotsdruck weiter erhöht und ein vollständiges Verbot der Antimonexporte in die Vereinigten Staaten verhängt. Damit wird das Projekt zu einer der wenigen bedeutenden künftigen Antimonquellen in der westlichen Welt, und das zu einer Zeit, in der die Lieferketten im Verteidigungsbereich einem zunehmenden Druck bei der Beschaffung von Antimon und anderen wichtigen Metallen ausgesetzt sind.

Weitere Bohrergebnisse aus den vierzehn Bohrlöchern, die im Labor bearbeitet werden, werden in Kürze veröffentlicht werden. SXG verfügt über eines der größten Explorationsbohrprogramme weltweit mit fünf Bohrgeräten (in Kürze werden es sechs sein), die bis zum dritten Quartal 2025 60.000 m bohren sollen.

Die Kombination aus einer weltweit bedeutenden Entdeckung mit außergewöhnlichen Goldgehalten und strategisch wichtigen Antimongehalten in einem Gebiet, das nur eine Autostunde von Melbourne entfernt ist, deutet darauf hin, dass sich die nächsten 12 Monate der systematischen Explorations- und Erschließungspläne von SXG als transformativ erweisen werden.

Für alle, die Details mögen:

- SDDSC145, bohrte 186,0 m @ 9,6 g/t AuEq (8,8 g/t Au, 0,4 % Sb)* (ungeschnitten), die neun Abschnitte mit >50 g/t Au (bis zu 4.880,0 g/t Au über 0,3 m von 876,7 m) und acht Abschnitte mit >5 % Sb (bis zu 32,2 % Sb) enthielten. Es wurden acht mineralisierte hochgradige Adersätze durchteuft, von denen fünf neue Entdeckungen außerhalb des Explorationszielgebiets vom Januar 2024 sind. Ausgewählte Highlights einschließlich:

o 11,6 m @ 5,8 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 708,6 m

o 8,0 m @ 11,9 g/t AuEq (10,6 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 722,5 m, einschließlich:

- 0,5 m @ 133,2 g/t AuEq (131,2 g/t Au, 1,1% Sb) aus 724,4 m

o 1,5 m @ 29,4 g/t AuEq (18,9 g/t Au, 5,6 % Sb) aus 753,2 m

o 0,9 m @ 45,9 g/t AuEq (44,1 g/t Au, 0,9% Sb) aus 797,2 m

o 0,5 m @ 93,4 g/t AuEq (48,9 g/t Au, 23,6 % Sb) aus 828,8 m

o 2,3 m @ 19,2 g/t AuEq (19,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 870,6 m

o 0,5 m @ 2.544,0 g/t AuEq (2.541,9 g/t Au, 1,1% Sb) aus 876,4 m

o 4,8 m @ 21,8 g/t AuEq (14,7 g/t Au, 3,8 % Sb) aus 887,2 m, einschließlich

- 1,7 m @ 59,8 g/t AuEq (40,4 g/t Au, 10,3 % Sb) aus 890,3 m

- SDDSC143, das 155 m neigungsaufwärts von SDDSC145 gebohrt wurde, durchschnitt neun mineralisierte Adersätze und enthielt fünf Abschnitte mit >20 g/t Au (bis zu 86,6 g/t Au) und zwölf Abschnitte mit >5% Sb (bis zu 34,9%). Ausgewählte Highlights beinhalten:

o 2,8 m @ 17,5 g/t AuEq (9,9 g/t Au, 4,1 % Sb) aus 525,0 m, einschließlich:

- 1,6 m @ 29,7 g/t AuEq (16,1 g/t Au, 7,2 % Sb) aus 525,6 m

o 3,1 m @ 8,8 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 2,1 % Sb) aus 630,4 m, einschließlich:

- 1,6 m @ 14,6 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 3,9% Sb) aus 631,9 m

- Laufende Exploration: Vierzehn Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher sind in Arbeit (Abbildung 1 und 2).

- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Wert von 313,9 Mio. A$ (315,3 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 6. Dezember 2024 AEDT.

Michael Hudson, Mawson Interim CEO und Executive Chairman, erklärt: "Sunday Creek erweist sich erneut als wirklich bemerkenswert, wie diese hervorragenden Ergebnisse zeigen. Die Durchschneidung von 4.880 g/t Au auf 0,3 Metern in SDDSC145 markiert nicht nur den höchsten jemals bei Apollo durchteuften Gehalt, sondern ist auch unser zweithöchster Gehalt auf dem gesamten Projekt. Wichtig ist, dass diese hochgradigen Ergebnisse eine hervorragende vertikale Kontinuität aufweisen, wobei SDDSC145 unsere bekannte hochgradige Mineralisierung 76 m neigungsabwärts verlängert.

"Diese jüngsten Bohrergebnisse stellen einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis der Größe und des Gehaltspotenzials der Lagerstätte dar. Fünf Adersätze waren neue Entdeckungen außerhalb des Explorationszielgebiets vom Januar 2024, einschließlich des 0,5 m langen Abschnitts mit 2.541,9 g/t Au.

"Die Ergebnisse entsprechen dem charakteristischen Muster der viktorianischen epizonalen Lagerstätten, bei denen sich die Gehalte in der Regel in der Tiefe verbessern. Wir sehen nun, dass Apollo dieselben Merkmale aufweist (wie auch der angrenzende mineralisierte Körper bei Rising Sun), da wir vertikal tiefer als 600 m erkunden.

"Unser systematischer Bohransatz liefert weiterhin überzeugende hochgradige und kontinuierliche Bohrergebnisse. Die Kombination aus außergewöhnlichen Goldgehalten und signifikanten Antimongehalten zeichnet Sunday Creek weltweit aus, insbesondere angesichts des kritischen Status von Antimon als Metall und der begrenzten Produktion außerhalb Chinas, die durch die aktuellen Exportbeschränkungen und -verbote Chinas noch verstärkt wird.

"Mit vierzehn Bohrlöchern, die derzeit bearbeitet werden, und fünf Bohrgeräten, die aktiv bohren, ist unser Explorationsprogramm weiterhin sehr dynamisch. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Sunday Creek das Potenzial hat, sich zu einer weltweit bedeutenden Gold-Antimon-Entdeckung zu entwickeln, und zwar hier in Victoria, nur eine Autostunde von Melbourne entfernt."

Diskussion über Bohrlöcher

Die Ergebnisse der Bohrlöcher SDDSC133, SDDSC136, SDDSC139, SDDSC143 und SDDSC145 (Abbildungen 1 und 2) auf dem Grundstück Apollo auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria werden im Folgenden beschrieben (Abbildung 4).

Bohrloch SDDSC145 setzt das systematische Stepdown-Bohrprogramm bei Apollo fort und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse, einschließlich eines 0,5 m langen Abschnitts mit einem Gehalt von 2.554 g/t AuEq. Das Bohrloch erzielte den höchstgradigen Goldabschnitt, der jemals bei Apollo aufgezeichnet wurde, und den zweithöchsten auf dem gesamten Projekt Sunday Creek, während es auch den vierthöchsten zusammengesetzten Abschnitt bis dato darstellt.

Das Bohrloch wurde strategisch parallel zum mineralisierten Korridor gebohrt (jedoch in einem großen Winkel zu den mineralisierten Adersätzen) und testete ein aussichtsreiches Fenster von 310 m innerhalb der Wirtsposition und ergab einen Durchschnitt von 186,0 m @ 9,6 g/t AuEq (8,8 g/t Au, 0,4 % Sb) * (ungeschnitten).

Ein wichtiger Erfolg war die Erweiterung des hochgradigen Kerns der Ader A138 in SDDSC145 0,5 m @ 2.544,0 g/t AuEq (2.541,9 g/t Au, 1,1 % Sb) von 876,4 m um 76 m neigungsabwärts unterhalb der zuvor gebohrten SDDSC0128 0,3 m @ 43,4 g/t AuEq (28,6 g/t Au, 7,9 % Sb) von 704,7 m, was die starke vertikale Kontinuität der Mineralisierung bestätigt (Abbildung 2).

Eine bedeutende Mineralisierung wurde im gesamten Bohrloch von 708 m bis 890 m Tiefe durchteuft, wobei die tiefsten Abschnitte (>870 m) einige der beeindruckendsten Gehalte aufwiesen. Dieses Muster eines mit der Tiefe zunehmenden Gehalts entspricht den typischen Merkmalen viktorianischer epizonaler Lagerstätten.

Das Bohrloch durchteufte acht verschiedene mineralisierte Adersätze:

- Vier stehen für Down-Dip-Erweiterungen

- Vier sind Infill-Kreuzungen

- Neun Abschnitte überschritten 50 g/t Au (mit einem Höchstwert von 4.880,0 g/t Au)

- Acht Abschnitte enthielten über 5 % Antimon (Sb), mit Werten bis zu 32,2 % Sb

Diese zahlreichen hochgradigen Zonen belegen das Vorhandensein eines robusten Mineralisierungssystems, das sich mit zunehmender Tiefe weiter verbessert und das laufende systematische Tiefenbohrprogramm bei Apollo unterstützt. Bei Apollo, wie auch bei der angrenzenden Mineralisierung Rising Sun, nehmen die Gehalte in der Tiefe zu. Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 2,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 548,8 m

- 11,6 m @ 5,8 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 708,6 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 9,8 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 710,2 m

o 2,7 m @ 7,3 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 1,9% Sb) aus 713,0 m

o 1,8 m @ 11,7 g/t AuEq (6,4 g/t Au, 2,8 % Sb) aus 716,9 m

- 8,0 m @ 11,9 g/t AuEq (10,6 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 722,5 m, einschließlich:

o 0,5 m @ 133,2 g/t AuEq (131,2 g/t Au, 1,1% Sb) aus 724,4 m

o 2,2 m @ 6,5 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 727,5 m

- 2,0 m @ 1,1 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,3% Sb) aus 733,4 m

- 1,5 m @ 29,4 g/t AuEq (18,9 g/t Au, 5,6 % Sb) aus 753,2 m, einschließlich:

o 0,7 m @ 62,9 g/t AuEq (39,8 g/t Au, 12,3 % Sb) aus 753,4 m

- 6,2 m @ 1,3 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4% Sb) aus 758,8 m

- 5,4 m @ 2,0 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,5% Sb) aus 781,1 m, einschließlich:

o 1,2 m @ 5,5 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 1,7% Sb) aus 783,9 m

- 0,9 m @ 45,9 g/t AuEq (44,1 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 797,2 m, einschließlich:

o 0,3 m @ 130,5 g/t AuEq (127,0 g/t Au, 1,9% Sb) aus 797,2 m

- 1,4 m @ 5,2 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 0,5% Sb) aus 801,7 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 15,5 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 801,7 m

- 4,1 m @ 1,4 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,5% Sb) aus 805,6 m

- 1,3 m @ 8,0 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 2,4% Sb) aus 822,5 m

- 0,5 m @ 93,4 g/t AuEq (48,9 g/t Au, 23,6 % Sb) aus 828,8 m

- 1,8 m @ 4,4 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 837,3 m, einschließlich:

o 1,5 m @ 4,6 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 837,3 m

- 2,3 m @ 19,2 g/t AuEq (19,2 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 870,6 m, einschließlich:

o 0,5 m @ 85,3 g/t AuEq (85,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 872,3 m

- 0,5 m @ 2.544,0 g/t AuEq (2.541,9 g/t Au, 1,1% Sb) aus 876,4 m

- 4,8 m @ 21,8 g/t AuEq (14,7 g/t Au, 3,8 % Sb) aus 887,2 m, einschließlich:

o 1,7 m @ 59,8 g/t AuEq (40,4 g/t Au, 10,3 % Sb) aus 890,3 m

Bohrloch SDDSC143, das 155 m neigungsaufwärts von SDDSC145 gebohrt wurde, erprobte erfolgreich einen 224 m langen aussichtsreichen Korridor und lieferte starke Infill-Ergebnisse in neun mineralisierten Adersätzen. Das Bohrloch erweiterte drei hochgradige Adersätze um 20 m bis 40 m und lieferte fünf Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au (mit Werten von bis zu 86,6 g/t Au) und zwölf Abschnitte mit mehr als 5 % Sb (mit Werten von bis zu 34,9 % Sb). Dieses Infill-Bohrloch hat das Verständnis der Mineralisierung zwischen den zuvor gebohrten Abschnitten effektiv verbessert. Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 1,5 m @ 8,0 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 2,2 % Sb) aus 449,7 m

- 1,6 m @ 2,1 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,4% Sb) aus 459,9 m

- 1,9 m @ 1,6 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 496,9 m

- 2,1 m @ 5,3 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 0,4% Sb) aus 508,1 m, einschließlich:

o 0,5 m @ 21,4 g/t AuEq (20,2 g/t Au, 0,7% Sb) aus 509,8 m

- 2,8 m @ 17,5 g/t AuEq (9,9 g/t Au, 4,1 % Sb) aus 525,0 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 29,7 g/t AuEq (16,1 g/t Au, 7,2 % Sb) aus 525,6 m

- 4,9 m @ 1,5 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 537,7 m

- 1,3 m @ 5,1 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 545,3 m

- 5,4 m @ 1,8 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,4% Sb) aus 553,3 m

- 3,7 m @ 1,0 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,1% Sb) aus 602,4 m

- 2,5 m @ 6,4 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 2,3 % Sb) aus 611,9 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 34,3 g/t AuEq (7,2 g/t Au, 14,4% Sb) aus 612,4 m

- 3,1 m @ 8,8 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 2,1 % Sb) aus 630,4 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 14,6 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 3,9% Sb) aus 631,9 m

- 0,9 m @ 21,9 g/t AuEq (12,1 g/t Au, 5,2 % Sb) aus 640,8 m, einschließlich:

o 0,6 m @ 34,0 g/t AuEq (18,5 g/t Au, 8,2 % Sb) aus 641,2 m

- 0,8 m @ 3,5 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,5% Sb) aus 649,9 m

Das Bohrloch SDDSC139, das ursprünglich zur Erweiterung der Adersätze bei Apollo East vorgesehen war, wich von seiner geplanten Flugbahn ab und konnte die ursprüngliche Zielposition nicht durchschneiden. Während das Bohrloch vier mineralisierte Zonen durchteufte, erzielte nur eine davon signifikante Gehalte - der Adersatz A130, der 1,1 m mit 19,2 g/t AuEq ergab. Das Bohrloch enthielt drei Abschnitte mit >10 g/t Au (bis zu 77,5 g/t Au) und drei Abschnitte mit >5% Sb (bis zu 7,36% Sb). Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 0,7 m @ 3,6 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,5% Sb) aus 367,5 m

- 0,9 m @ 5,5 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 2,1% Sb) aus 395,1 m

- 0,2 m @ 13,1 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 5,0% Sb) aus 401,2 m

- 1,1 m @ 19,2 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 436,3 m, einschließlich:

o 0,9 m @ 21,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 1,5% Sb) aus 436,3 m

SDDSC133 und SDDSC136 wurden als Kontrollbohrungen bei Apollo East konzipiert, um die Position des Deiches zu bestimmen. Beide Löcher bohrten N-S streichende Verwerfungen an der erwarteten Deichposition und durchschnitten daher nicht den Deichkörper. SDDSC133 durchteufte die Goliath-Verwerfung und SDDSC136 die Gatekeeper-Verwerfung.

Highlight von SDDSC136:

- 1,6 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 147,0 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Vierzehn Bohrlöcher (SDDSC120W1, 129, 140, 142, 144, 146, 146W1, 147-151, 153, 155) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC149W1, 152, 154, 155A, 157) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).

Weitere Informationen

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 2 bis 4 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 25 % bis 50 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben, es sei denn, es wurde ein höherer Gehalt nachgewiesen*.

Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar (ha") an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133,29 ha, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet des Sunday Creek Projekts bilden, und steht kurz vor dem Erwerb von 921,22 ha (insgesamt 1.054,51 ha oder 2.605,8 Acres), vorbehaltlich der Genehmigung des Foreign Investment Board ("FIRB").

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das "Grundgestein") durchschneiden. Von oben betrachtet ähnelt der Wirt den Seitenschienen einer Leiter, wobei die subvertikalen mineralisierten Adersätze die Sprossen sind, die sich von der Oberfläche in die Tiefe erstrecken. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und haben einen Streichen von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd) seit Ende 2020 152 Bohrlöcher mit 67.623,19 m in Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher (582,55 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Lochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher für 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt fünfzig (50) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und achtundfünfzig (58) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wenn man einen unteren Schnitt von 2 m @ 1 g/t anwendet.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver erprobt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 67 Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbidit-Sequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu einer subgreenschistischen Fazies metamorphisiert und in eine Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.

Explorationsziel

Am 23. Januar 2024 meldete SXG das erste Gold- und Antimon-Explorationsziel auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Die gemeldeten Explorationszielbereiche sind in Tabelle 1 dargestellt. Das Explorationsziel wurde auf die aktuellen Bohrungen bei Apollo (in den flacheren Gebieten, die sich weitgehend oberhalb der hier gemeldeten Bohrlöcher befinden) und Rising Sun beschränkt, da diese Gebiete zu diesem Zeitpunkt nur ausreichende Bohrungen enthielten, um die Kontinuität zu bestimmen und auf die Gehaltsbereiche zu schließen. Es besteht ein beträchtliches Potenzial, die Größe des Explorationsziels zu erhöhen, da hochgradige Bohrergebnisse nun bis zu 650 m über das Explorationszielgebiet hinaus gebohrt wurden.

Tabelle 1. Sunday Creek Explorationsziel für Apollo und Rising Sun auf dem Sunday Creek Projekt

Bereich Tonnen (Mt) AuEq g/t* Au g/t Sb %. Au-Äquivalent (Moz) Au (Moz) Sb (kt)

Kleinbuchstaben 4.4 7.2 5.3 1.2 1.0 0.74 53.5

Großbuchstaben 5.1 9.7 7.8 1.2 1.6 1.28 62.8

Das Volumen der modellierten Gebiete bestimmt die potenzielle Tonnageangabe im Explorationsziel. Der im Explorationsziel angegebene Gehaltsbereich wird unter Berücksichtigung der Bohrergebnisse innerhalb des modellierten Explorationszielgebiets und unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenheiten in einem etablierten Bergbaulager festgelegt. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind konzeptioneller Natur und beruhen auf früheren Bohrergebnissen, die die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und den Gehalt des Teils der historischen Mineralressourcenschätzung definierten. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und das Unternehmen weist darauf hin, dass das Risiko besteht, dass weitere Explorationsarbeiten nicht zur Abgrenzung einer aktuellen Mineralressource führen werden.

Die für das Explorationsziel verwendete Goldäquivalentberechnung war = (/) + 1.58 × (%), während das Unternehmen heute = (/) + 1,88 × (%) anwendet (weitere Beschreibung siehe unten).

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek ist da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Die chinesische Regierung hat am 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für sechs antimonhaltige Produkte erlassen. Darüber hinaus verbietet die neue Politik die Ausfuhr von Gold-Antimon-Schmelztrenntechnologie ohne Genehmigung des Ministeriums. In dieser Woche hat China den Angebotsdruck weiter erhöht und ein vollständiges Verbot der Ausfuhr von Gallium, Germanium und Antimon in die Vereinigten Staaten verhängt. Dies setzt die westlichen Rüstungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den Weltmärkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 20 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq von 1,88 aus.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= (/) + 1,88 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,88 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,7 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC133, SDDSC136, SDDSC139, SDDSC143 und SDDSC145 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits früher gemeldeten Bohrlöchern und ausstehenden Bohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77735/09122024_DE_MAW_MAW241209_FINALde.001.png

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick nach Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt die Bohrlöcher SDDSC133, SDDSC136, SDDSC139, SDDSC143 und SDDSC145, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77735/09122024_DE_MAW_MAW241209_FINALde.002.png

Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77735/09122024_DE_MAW_MAW241209_FINALde.003.png

Abbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Redcastle und vereinfachte geologische y.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77735/09122024_DE_MAW_MAW241209_FINALde.004.png

Tabelle 2: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.

Loch-ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen

SDDSC120W1 1088.5 Rising Sun 331108 5867977 319 267 -55

SDDSC129 1269.8 Rising Sun 330339 5867860 277 77 -58

SDDSC133 347.2 Apollo East 331376 5867742 335 8 -42

SDDSC136 349 Apollo East 331375 5867742 335 329 -41

SDDSC139 469.2 Apollo East 331464 5867865 333 267 -38

SDDSC140 352.9 Christina 330075 5867612 274 9 -70

SDDSC141 935.3 Golden Dyke 330809 5867842 301 272 -53

SDDSC142 500.67 Christina 330075 5867612 274 292 -70

SDDSC143 667.6 Apollo 331464 5867865 333 270 -39

SDDSC144 800.7 Rising Sun 330338 5867860 277 76 -56

SDDSC145 941 Apollo 331594 5867955 344 264 -40

SDDSC146 245.7 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC146W1 461.2 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC147 977.2 Golden Dyke 330809 5867842 301 278 -57

SDDSC148 563.6 Christina 330073 5867611 274 278 -57.2

SDDSC149 970.8 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC149W1 In Arbeit befindlicher Plan Apollo 331594 5867955 344 266 -47

990

m

SDDSC150 638.8 Christina 330333.4 5867860 276.9 244 -65

SDDSC151 737.2 Golden Dyke 330809 5867842 301 273.8 -56.5

SDDSC152 In Arbeit befindlicher Plan Rising Sun 330815.9 5867599 295.8 328 -65

1100

m

SDDSC153 641.6 Christina 330333.4 5867860 276.9 244.8 -52.5

SDDSC154 In Arbeit befindlicher Plan Christina 330075.1 5867612 273.6 60 -26.5

330

m

SDDSC155 31 Rising Sun 330338.7 5867860 276.9 72.7 -63.5

SDDSC155A In Arbeit befindlicher Plan Rising Sun 330338.7 5867860 276.9 72.7 -63.5

1025

m

SDDSC157 In Arbeit befindlicher Plan Golden Dyke 330818 5867847 301.2 276.6 -58.4

900

m

Tabelle 3: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC136, SDDSC139, SDDSC143 und SDDSC145 unter Anwendung zweier Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au g/t Sb% AuEq g/t

SDDSC136 147.0 148.6 1.6 2.6 0.0 2.6

SDDSC139 367.5 368.2 0.7 0.8 1.5 3.6

SDDSC139 395.1 396.0 0.9 1.6 2.1 5.5

SDDSC139 401.2 401.4 0.2 3.7 5.0 13.1

SDDSC139 436.3 437.4 1.1 16.4 1.5 19.2

einschließlich 436.3 437.2 0.9 18.4 1.5 21.2

SDDSC143 449.7 451.2 1.5 3.9 2.2 8.0

SDDSC143 459.9 461.5 1.6 1.5 0.4 2.1

SDDSC143 496.9 498.8 1.9 0.5 0.6 1.6

SDDSC143 508.1 510.2 2.1 4.5 0.4 5.3

einschließlich 509.8 510.3 0.5 20.2 0.7 21.4

SDDSC143 525.0 527.8 2.8 9.9 4.1 17.5

einschließlich 525.6 527.2 1.6 16.1 7.2 29.7

SDDSC143 537.7 542.6 4.9 1.1 0.2 1.5

SDDSC143 545.3 546.6 1.3 3.7 0.8 5.1

SDDSC143 553.3 558.7 5.4 1.0 0.4 1.8

SDDSC143 602.4 606.1 3.7 0.8 0.1 1.0

SDDSC143 611.9 614.4 2.5 2.0 2.3 6.4

einschließlich 612.4 612.8 0.4 7.2 14.4 34.3

SDDSC143 630.4 633.5 3.1 4.9 2.1 8.8

einschließlich 631.9 633.5 1.6 7.3 3.9 14.6

SDDSC143 640.8 641.7 0.9 12.1 5.2 21.9

einschließlich 641.2 641.8 0.6 18.5 8.2 34.0

SDDSC143 649.9 650.7 0.8 0.8 1.5 3.5

SDDSC145 548.8 550.9 2.1 1.3 0.0 1.3

SDDSC145 708.6 720.2 11.6 3.5 1.3 5.8

einschließlich 710.2 711.8 1.6 6.5 1.8 9.8

einschließlich 713.0 715.7 2.7 3.8 1.9 7.3

einschließlich 716.9 718.7 1.8 6.4 2.8 11.7

SDDSC145 722.5 730.5 8 10.6 0.7 11.9

einschließlich 724.4 724.9 0.5 131.2 1.1 133.2

einschließlich 727.5 729.7 2.2 4.2 1.2 6.5

SDDSC145 733.4 735.4 2 0.5 0.3 1.1

SDDSC145 753.2 754.7 1.5 18.9 5.6 29.4

einschließlich 753.4 754.1 0.7 39.8 12.3 62.9

SDDSC145 758.8 765.0 6.2 0.6 0.4 1.3

SDDSC145 781.1 786.5 5.4 1.2 0.5 2.0

einschließlich 783.9 785.1 1.2 2.3 1.7 5.5

SDDSC145 797.2 798.1 0.9 44.1 0.9 45.9

einschließlich 797.2 797.5 0.3 127.0 1.9 130.5

SDDSC145 801.7 803.1 1.4 4.2 0.5 5.2

einschließlich 801.7 802.1 0.4 13.1 1.3 15.5

SDDSC145 805.6 809.7 4.1 0.5 0.5 1.4

SDDSC145 822.5 823.8 1.3 3.6 2.4 8.0

SDDSC145 828.8 829.3 0.5 48.9 23.6 93.4

SDDSC145 837.3 839.1 1.8 2.6 0.9 4.4

einschließlich 837.3 838.8 1.5 2.7 1.0 4.6

SDDSC145 870.6 872.9 2.3 19.2 0.0 19.2

einschließlich 872.3 872.8 0.5 85.2 0.1 85.3

SDDSC145 876.4 876.9 0.5 2541.9 1.1 2544.0

SDDSC145 887.2 892.0 4.8 14.7 3.8 21.8

einschließlich 890.3 892.0 1.7 40.4 10.3 59.8

Tabelle 4: Alle gemeldeten Einzelproben von SDDSC133, SDDSC136, SDDSC139, SDDSC143 und SDDSC145, über die hier berichtet wird, >0,1g/t AuEq..

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au ppm Sb% AuEq (g/t)

SDDSC136 142.6 143.6 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC136 143.6 144.6 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC136 146.3 147.0 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC136 147.0 148.0 1.0 1.6 0.0 1.6

SDDSC136 148.0 148.6 0.7 4.0 0.0 4.0

SDDSC136 148.6 148.9 0.3 0.4 0.0 0.5

SDDSC139 195.1 195.5 0.5 0.5 0.0 0.5

SDDSC139 349.5 349.8 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 349.8 350.3 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 350.3 351.6 1.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC139 351.6 352.0 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC139 361.9 363.2 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 363.2 364.0 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 364.0 365.1 1.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 365.1 365.5 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 365.5 366.2 0.7 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 366.2 366.7 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 366.7 367.0 0.2 0.8 0.0 0.9

SDDSC139 367.0 367.5 0.5 0.5 0.1 0.7

SDDSC139 367.5 367.6 0.2 0.5 4.5 8.8

SDDSC139 367.6 368.1 0.5 0.7 0.4 1.5

SDDSC139 368.1 368.2 0.1 1.8 1.6 4.8

SDDSC139 368.2 369.0 0.8 0.2 0.1 0.5

SDDSC139 369.8 370.5 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 371.3 372.1 0.8 0.3 0.0 0.4

SDDSC139 372.1 373.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 373.0 374.2 1.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 374.2 375.3 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 376.2 377.1 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 380.2 381.1 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 382.8 384.0 1.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 386.1 387.1 0.9 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 387.8 388.3 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 391.9 392.1 0.2 1.1 0.1 1.2

SDDSC139 393.0 394.1 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 395.1 395.2 0.1 12.5 0.9 14.1

SDDSC139 395.7 396.0 0.2 0.2 7.4 14.1

SDDSC139 396.0 396.3 0.4 0.3 0.1 0.4

SDDSC139 399.2 399.9 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 401.2 401.4 0.2 3.7 5.0 13.1

SDDSC139 401.4 402.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 402.0 403.1 1.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 403.1 403.2 0.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 403.2 404.3 1.1 0.6 0.0 0.6

SDDSC139 408.6 409.3 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 416.4 416.9 0.6 1.0 0.0 1.0

SDDSC139 421.2 421.8 0.6 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 427.6 428.3 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 430.0 431.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 431.7 432.2 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 433.1 434.0 0.9 0.3 0.0 0.3

SDDSC139 435.2 436.3 1.1 0.7 0.0 0.8

SDDSC139 436.3 436.8 0.5 5.2 0.3 5.7

SDDSC139 436.8 436.9 0.1 77.5 6.2 89.1

SDDSC139 436.9 437.1 0.2 2.5 0.0 2.6

SDDSC139 437.1 437.2 0.1 62.6 6.7 75.2

SDDSC139 437.2 437.4 0.1 2.3 1.4 4.9

SDDSC139 437.4 438.1 0.7 0.8 0.0 0.8

SDDSC139 438.1 438.5 0.4 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 438.5 439.5 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC139 442.6 442.8 0.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC139 442.8 444.1 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 446.0 446.5 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC139 446.5 446.9 0.4 1.1 0.0 1.2

SDDSC143 206.9 207.3 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 207.3 207.7 0.4 0.4 0.0 0.4

SDDSC143 207.7 208.4 0.7 1.0 0.0 1.0

SDDSC143 208.4 208.7 0.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 378.6 379.4 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 407.9 409.0 1.2 0.6 0.0 0.6

SDDSC143 409.0 410.2 1.2 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 412.8 413.9 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 414.4 415.6 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 415.6 416.9 1.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 416.9 418.0 1.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC143 418.0 419.3 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 419.3 420.5 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 420.5 421.2 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 433.7 434.7 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 449.0 449.7 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 449.7 450.2 0.5 1.8 0.1 2.1

SDDSC143 450.2 450.6 0.3 4.9 0.0 4.9

SDDSC143 450.6 451.1 0.5 2.5 1.2 4.8

SDDSC143 451.1 451.2 0.1 14.9 18.3 49.3

SDDSC143 451.2 451.4 0.2 0.4 0.0 0.5

SDDSC143 453.2 454.2 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 454.2 455.0 0.7 0.3 0.0 0.4

SDDSC143 455.0 455.9 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 455.9 456.7 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 456.7 457.2 0.5 0.4 0.5 1.4

SDDSC143 457.2 457.6 0.4 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 457.6 458.4 0.8 0.5 0.0 0.6

SDDSC143 458.4 458.7 0.3 0.6 0.0 0.6

SDDSC143 458.7 459.7 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 459.7 459.9 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 459.9 460.1 0.2 2.6 1.5 5.3

SDDSC143 460.1 461.2 1.0 1.3 0.2 1.7

SDDSC143 461.2 461.5 0.4 1.2 0.1 1.4

SDDSC143 461.5 462.0 0.5 0.7 0.0 0.7

SDDSC143 465.4 466.0 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 466.0 466.5 0.5 0.6 0.1 0.7

SDDSC143 471.0 471.6 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 471.6 472.4 0.8 0.8 0.0 0.8

SDDSC143 472.4 473.0 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 481.2 481.5 0.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 481.5 481.8 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 481.8 482.3 0.5 0.6 0.0 0.6

SDDSC143 489.2 489.7 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 490.3 490.8 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 496.9 497.2 0.3 1.3 0.0 1.3

SDDSC143 497.2 497.6 0.4 0.4 0.1 0.6

SDDSC143 497.6 498.1 0.6 0.4 0.1 0.5

SDDSC143 498.7 498.8 0.2 1.0 7.1 14.3

SDDSC143 499.8 500.1 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 500.1 500.6 0.5 0.6 0.0 0.7

SDDSC143 500.6 501.5 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 501.5 502.2 0.7 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 502.2 503.3 1.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC143 503.3 504.0 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 507.4 507.6 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 508.1 508.6 0.5 0.5 0.8 2.0

SDDSC143 508.6 509.1 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 509.1 509.2 0.2 0.3 0.9 2.0

SDDSC143 509.2 509.8 0.6 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 509.8 510.0 0.3 5.1 0.4 5.9

SDDSC143 510.0 510.2 0.2 39.0 1.0 40.9

SDDSC143 510.2 511.0 0.8 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 511.0 511.5 0.5 0.1 0.1 0.3

SDDSC143 511.5 512.1 0.6 0.3 0.1 0.4

SDDSC143 512.1 512.4 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 512.4 512.7 0.3 0.6 0.1 0.7

SDDSC143 513.9 514.5 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 514.5 515.8 1.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC143 515.8 516.3 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 516.3 516.7 0.3 3.8 0.0 3.8

SDDSC143 518.9 520.2 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 520.2 521.3 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 521.3 521.8 0.5 0.4 0.0 0.4

SDDSC143 523.8 525.0 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 525.0 525.6 0.6 2.6 0.1 2.8

SDDSC143 525.6 525.7 0.1 86.6 30.4 143.8

SDDSC143 525.7 525.9 0.2 13.1 2.6 18.0

SDDSC143 525.9 526.2 0.3 17.5 6.3 29.4

SDDSC143 526.2 526.5 0.3 1.5 4.2 9.3

SDDSC143 526.5 526.6 0.1 2.1 11.1 23.0

SDDSC143 526.6 527.0 0.4 4.6 2.5 9.2

SDDSC143 527.0 527.2 0.2 34.2 11.5 55.8

SDDSC143 527.2 527.8 0.6 1.1 0.0 1.2

SDDSC143 535.3 535.9 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 537.1 537.7 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 537.7 538.1 0.5 1.8 0.2 2.2

SDDSC143 538.1 538.4 0.2 1.5 0.3 2.1

SDDSC143 538.4 538.7 0.3 1.2 0.0 1.2

SDDSC143 538.7 539.2 0.6 1.1 0.0 1.1

SDDSC143 540.0 541.2 1.2 0.4 0.0 0.5

SDDSC143 541.2 541.4 0.1 2.5 1.0 4.4

SDDSC143 541.4 541.9 0.5 2.2 0.5 3.0

SDDSC143 541.9 542.3 0.4 2.3 0.3 2.8

SDDSC143 542.3 542.6 0.3 1.7 0.6 2.8

SDDSC143 542.6 543.3 0.7 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 543.3 544.4 1.1 0.4 0.0 0.5

SDDSC143 544.4 545.3 0.9 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 545.3 546.2 0.8 1.8 0.5 2.9

SDDSC143 546.2 546.5 0.4 1.7 1.3 4.1

SDDSC143 546.5 546.6 0.1 26.9 0.6 28.1

SDDSC143 546.6 547.1 0.5 0.6 0.1 0.7

SDDSC143 547.8 548.7 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 549.4 550.2 0.8 1.4 0.0 1.4

SDDSC143 552.3 553.3 1.0 0.3 0.1 0.4

SDDSC143 553.3 553.4 0.2 0.8 5.9 11.8

SDDSC143 553.4 554.1 0.7 1.0 0.2 1.4

SDDSC143 554.1 554.9 0.7 1.0 0.7 2.3

SDDSC143 554.9 555.2 0.3 2.0 1.6 5.1

SDDSC143 555.2 555.9 0.7 0.3 0.0 0.4

SDDSC143 555.9 556.4 0.5 1.5 0.1 1.7

SDDSC143 556.4 557.0 0.6 1.3 0.2 1.7

SDDSC143 557.0 557.9 0.9 0.9 0.0 1.0

SDDSC143 557.9 558.2 0.3 0.8 0.0 0.9

SDDSC143 558.2 558.6 0.4 1.1 0.0 1.1

SDDSC143 558.8 559.3 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 559.3 560.2 1.0 0.4 0.0 0.5

SDDSC143 560.9 562.0 1.1 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 562.0 562.5 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 562.5 563.4 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 566.3 567.5 1.2 0.2 0.1 0.3

SDDSC143 567.5 568.7 1.2 0.7 0.2 1.0

SDDSC143 568.7 569.9 1.2 0.3 0.1 0.4

SDDSC143 571.1 572.3 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 572.3 573.5 1.2 0.8 0.1 0.9

SDDSC143 573.5 574.4 0.9 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 574.4 575.5 1.1 0.8 0.1 1.0

SDDSC143 575.5 576.7 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 576.7 577.9 1.2 0.6 0.1 0.8

SDDSC143 589.1 590.3 1.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 593.6 593.8 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 593.8 594.4 0.5 0.5 0.1 0.6

SDDSC143 597.6 597.7 0.2 2.0 0.0 2.0

SDDSC143 597.7 598.0 0.3 0.7 0.0 0.8

SDDSC143 598.0 598.8 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 599.9 600.0 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 602.4 602.8 0.4 1.1 0.0 1.1

SDDSC143 602.8 603.8 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 603.8 604.8 1.0 1.3 0.0 1.3

SDDSC143 604.8 605.3 0.5 1.1 0.0 1.2

SDDSC143 605.3 606.1 0.8 1.0 0.2 1.4

SDDSC143 607.0 608.0 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 608.0 609.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 609.0 609.5 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 609.5 609.8 0.3 0.4 1.0 2.3

SDDSC143 609.8 611.0 1.2 0.5 0.0 0.6

SDDSC143 611.0 611.9 0.9 0.8 0.0 0.9

SDDSC143 611.9 612.4 0.5 1.4 0.1 1.5

SDDSC143 612.4 612.7 0.3 1.9 2.1 5.8

SDDSC143 612.7 612.8 0.2 16.2 34.9 81.8

SDDSC143 612.8 613.3 0.5 1.8 0.1 2.0

SDDSC143 613.3 614.0 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 614.0 614.4 0.4 1.2 0.0 1.2

SDDSC143 630.4 630.6 0.2 1.3 0.0 1.3

SDDSC143 630.6 630.9 0.4 1.2 0.0 1.2

SDDSC143 630.9 631.4 0.5 3.8 0.0 3.9

SDDSC143 631.4 631.7 0.3 2.4 0.2 2.7

SDDSC143 631.7 631.9 0.2 1.8 0.9 3.5

SDDSC143 631.9 632.3 0.4 9.6 6.4 21.6

SDDSC143 632.3 632.7 0.4 2.4 0.6 3.6

SDDSC143 632.7 633.0 0.3 2.8 4.1 10.4

SDDSC143 633.0 633.3 0.3 1.1 0.3 1.6

SDDSC143 633.3 633.5 0.2 30.3 11.4 51.7

SDDSC143 638.3 639.0 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 639.0 640.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 640.4 640.8 0.5 0.5 0.0 0.5

SDDSC143 640.8 641.2 0.3 1.2 0.1 1.4

SDDSC143 641.2 641.7 0.6 18.5 8.2 34.0

SDDSC143 641.7 641.9 0.2 0.3 0.3 0.8

SDDSC143 641.9 642.5 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 642.5 642.8 0.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 644.7 645.8 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 645.8 647.0 1.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC143 648.2 649.4 1.2 0.2 0.0 0.3

SDDSC143 649.4 649.9 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC143 649.9 650.1 0.2 1.4 0.5 2.3

SDDSC143 650.1 650.6 0.5 0.1 0.2 0.4

SDDSC143 650.6 650.7 0.2 2.1 6.5 14.3

SDDSC143 651.9 652.1 0.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 652.6 652.7 0.2 0.3 0.0 0.4

SDDSC143 652.7 653.0 0.2 0.7 0.1 1.0

SDDSC143 653.2 653.8 0.6 0.4 0.0 0.5

SDDSC143 656.0 657.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 657.0 658.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 658.0 659.0 1.0 0.2 0.4 0.9

SDDSC143 661.5 662.6 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC143 663.2 664.0 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 665.0 665.9 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC143 666.5 667.6 1.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 537.3 537.5 0.2 5.7 0.7 7.0

SDDSC145 537.5 538.4 0.9 0.3 0.2 0.6

SDDSC145 538.4 539.3 1.0 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 543.8 544.5 0.7 0.6 0.2 0.9

SDDSC145 544.5 545.3 0.8 0.1 0.1 0.2

SDDSC145 545.3 545.7 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 546.5 547.1 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 547.1 548.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 548.0 548.8 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 548.8 549.1 0.3 2.1 0.1 2.2

SDDSC145 549.1 550.2 1.1 0.2 0.0 0.3

SDDSC145 550.2 550.6 0.4 1.4 0.0 1.4

SDDSC145 550.6 551.0 0.3 4.1 0.0 4.1

SDDSC145 551.0 552.3 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 554.2 554.5 0.3 0.5 0.0 0.5

SDDSC145 559.9 560.0 0.1 3.2 0.2 3.5

SDDSC145 563.7 564.3 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 565.3 565.8 0.4 0.4 0.0 0.5

SDDSC145 565.8 566.5 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 573.4 574.4 0.9 0.6 0.0 0.6

SDDSC145 574.4 575.6 1.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 575.6 576.7 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 577.4 577.6 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 577.6 578.4 0.9 0.5 0.0 0.5

SDDSC145 580.8 581.3 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 581.3 582.3 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 584.1 585.0 0.8 0.7 0.0 0.7

SDDSC145 585.0 585.4 0.4 0.7 0.0 0.7

SDDSC145 585.4 586.3 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 586.3 587.1 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 587.1 587.9 0.8 0.5 0.0 0.5

SDDSC145 587.9 588.4 0.5 0.6 0.0 0.6

SDDSC145 589.7 589.9 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 589.9 591.0 1.1 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 591.0 592.0 1.0 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 592.0 593.0 1.0 1.5 0.0 1.6

SDDSC145 593.0 594.1 1.1 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 594.1 595.1 1.0 0.5 0.0 0.6

SDDSC145 597.2 598.0 0.8 0.4 0.0 0.5

SDDSC145 598.0 598.7 0.7 0.7 0.0 0.8

SDDSC145 598.7 599.5 0.7 1.0 0.0 1.0

SDDSC145 599.5 600.1 0.6 1.8 0.0 1.8

SDDSC145 600.1 600.9 0.8 0.7 0.0 0.7

SDDSC145 600.9 601.6 0.8 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 601.6 602.9 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 602.9 603.9 0.9 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 603.9 604.4 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 604.4 605.2 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 605.7 606.9 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 606.9 607.6 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 607.6 608.3 0.7 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 650.5 651.0 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 686.9 687.1 0.2 1.0 0.0 1.1

SDDSC145 688.5 689.1 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 692.5 692.8 0.3 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 695.1 695.8 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 697.7 699.0 1.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 708.1 708.2 0.1 0.6 0.0 0.7

SDDSC145 708.2 708.6 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 708.6 708.8 0.2 14.1 1.3 16.5

SDDSC145 708.8 709.4 0.6 0.3 0.1 0.5

SDDSC145 709.4 710.0 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 710.0 710.2 0.1 1.3 1.2 3.6

SDDSC145 710.2 710.3 0.2 51.5 11.5 73.1

SDDSC145 710.3 710.6 0.3 0.3 0.4 1.1

SDDSC145 710.6 711.0 0.4 1.1 0.8 2.6

SDDSC145 711.0 711.3 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 711.3 711.7 0.4 3.6 1.2 5.7

SDDSC145 713.0 714.1 1.1 5.6 3.8 12.7

SDDSC145 714.1 714.6 0.5 0.7 0.1 0.9

SDDSC145 714.6 715.1 0.5 1.3 0.3 1.8

SDDSC145 715.1 715.7 0.6 5.5 1.3 8.0

SDDSC145 715.7 716.5 0.8 1.4 0.6 2.4

SDDSC145 716.5 716.9 0.5 2.6 0.5 3.4

SDDSC145 716.9 717.4 0.5 11.7 2.7 16.7

SDDSC145 717.4 717.8 0.4 0.9 1.0 2.7

SDDSC145 717.8 718.3 0.4 10.6 4.2 18.6

SDDSC145 718.3 718.7 0.5 1.7 3.2 7.7

SDDSC145 718.7 719.6 0.8 2.1 0.5 3.1

SDDSC145 719.6 720.2 0.6 1.5 0.3 2.1

SDDSC145 720.2 720.6 0.4 0.2 0.1 0.4

SDDSC145 721.2 721.9 0.7 0.5 0.1 0.7

SDDSC145 722.2 722.5 0.4 0.1 0.1 0.4

SDDSC145 722.5 723.0 0.5 1.7 0.9 3.4

SDDSC145 723.0 723.7 0.7 0.3 0.9 1.9

SDDSC145 723.7 724.4 0.7 3.1 0.8 4.6

SDDSC145 724.4 724.6 0.2 136.0 1.5 138.8

SDDSC145 724.6 724.8 0.2 187.0 0.7 188.3

SDDSC145 724.8 724.9 0.1 14.2 0.7 15.6

SDDSC145 724.9 725.3 0.4 0.6 0.2 1.0

SDDSC145 725.3 725.7 0.4 0.4 0.2 0.7

SDDSC145 725.7 726.3 0.6 3.0 0.1 3.2

SDDSC145 726.3 726.7 0.4 1.6 0.3 2.2

SDDSC145 726.7 727.5 0.9 0.9 0.1 1.1

SDDSC145 727.5 727.7 0.1 0.3 3.0 5.9

SDDSC145 727.7 728.1 0.4 0.1 0.1 0.3

SDDSC145 728.1 728.4 0.3 0.5 0.7 1.8

SDDSC145 728.4 728.6 0.2 2.7 0.3 3.2

SDDSC145 728.6 729.4 0.8 1.0 2.5 5.6

SDDSC145 729.4 729.8 0.4 21.0 0.3 21.5

SDDSC145 729.8 730.5 0.8 0.6 0.3 1.2

SDDSC145 730.5 731.1 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 731.1 731.5 0.4 0.7 0.0 0.8

SDDSC145 733.4 733.6 0.2 1.2 0.5 2.1

SDDSC145 733.6 734.2 0.6 0.2 0.1 0.3

SDDSC145 734.2 734.7 0.5 0.4 0.3 1.0

SDDSC145 734.7 735.4 0.7 0.7 0.4 1.4

SDDSC145 735.4 736.5 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 736.9 737.9 1.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 739.8 740.3 0.5 0.3 0.0 0.4

SDDSC145 741.0 742.2 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 742.9 743.9 1.0 0.1 0.1 0.3

SDDSC145 751.0 752.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 752.5 753.2 0.7 0.6 0.1 0.8

SDDSC145 753.2 753.4 0.2 2.1 0.1 2.2

SDDSC145 753.4 754.1 0.7 39.8 12.3 62.9

SDDSC145 754.1 754.6 0.5 0.7 0.1 0.8

SDDSC145 754.6 754.7 0.1 3.9 0.1 4.1

SDDSC145 754.7 755.2 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 755.2 755.8 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 758.8 759.0 0.1 4.9 4.7 13.7

SDDSC145 759.0 759.5 0.5 1.0 0.0 1.0

SDDSC145 760.3 760.9 0.6 1.0 0.0 1.1

SDDSC145 761.3 761.8 0.6 0.4 1.2 2.7

SDDSC145 761.8 762.7 0.8 0.7 0.6 1.8

SDDSC145 762.7 763.3 0.6 0.8 0.3 1.3

SDDSC145 763.3 763.9 0.6 0.2 0.1 0.3

SDDSC145 763.9 764.2 0.3 0.4 0.1 0.5

SDDSC145 764.2 764.3 0.1 1.1 0.5 2.0

SDDSC145 764.3 765.0 0.7 0.7 0.5 1.7

SDDSC145 765.0 765.8 0.8 0.3 0.2 0.6

SDDSC145 769.0 769.1 0.1 0.1 0.5 1.1

SDDSC145 770.3 770.4 0.1 17.1 0.3 17.6

SDDSC145 776.6 777.0 0.4 0.3 0.1 0.5

SDDSC145 777.0 777.2 0.2 0.5 0.1 0.6

SDDSC145 777.2 778.0 0.9 0.2 0.0 0.3

SDDSC145 780.2 781.1 0.9 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 781.1 782.0 0.9 1.0 0.0 1.1

SDDSC145 782.8 783.1 0.3 2.6 0.1 2.8

SDDSC145 783.1 783.9 0.9 1.6 0.1 1.7

SDDSC145 783.9 784.3 0.4 7.7 4.5 16.1

SDDSC145 785.0 785.2 0.1 0.4 3.7 7.4

SDDSC145 785.2 786.2 1.0 0.1 0.1 0.3

SDDSC145 786.2 786.5 0.4 1.1 0.6 2.2

SDDSC145 786.5 787.4 0.8 0.7 0.1 0.8

SDDSC145 789.0 790.0 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 792.4 792.6 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 792.6 793.2 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 793.2 794.2 0.9 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 794.2 794.7 0.6 0.8 0.0 0.9

SDDSC145 794.7 795.0 0.3 0.8 0.4 1.5

SDDSC145 795.0 795.4 0.4 0.4 0.0 0.5

SDDSC145 795.6 796.5 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 797.0 797.2 0.2 0.2 0.2 0.5

SDDSC145 797.2 797.5 0.3 127.0 1.9 130.5

SDDSC145 797.5 798.1 0.6 0.7 0.5 1.5

SDDSC145 801.7 802.1 0.4 13.1 1.3 15.5

SDDSC145 802.1 802.9 0.8 0.1 0.1 0.3

SDDSC145 802.9 803.1 0.2 1.7 0.6 2.8

SDDSC145 805.1 805.6 0.5 0.1 0.5 0.9

SDDSC145 805.6 806.3 0.7 1.3 1.7 4.4

SDDSC145 806.6 806.7 0.1 0.8 1.4 3.5

SDDSC145 806.7 807.5 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 807.5 807.8 0.3 1.4 0.1 1.6

SDDSC145 808.9 809.3 0.5 0.1 0.1 0.2

SDDSC145 809.3 809.7 0.4 0.8 1.3 3.3

SDDSC145 811.2 811.4 0.2 0.3 0.3 0.9

SDDSC145 815.3 816.0 0.7 0.2 0.1 0.4

SDDSC145 816.0 816.9 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 816.9 817.0 0.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 819.4 820.2 0.8 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 820.4 820.7 0.2 0.1 0.3 0.7

SDDSC145 821.4 822.5 1.1 0.2 0.0 0.3

SDDSC145 822.5 822.7 0.2 9.6 17.3 42.1

SDDSC145 822.7 823.3 0.6 0.5 0.3 0.9

SDDSC145 823.3 823.8 0.5 5.8 0.1 6.0

SDDSC145 823.8 824.6 0.8 0.3 0.0 0.4

SDDSC145 828.5 828.8 0.3 0.4 0.1 0.5

SDDSC145 828.8 829.0 0.1 29.2 1.0 31.1

SDDSC145 829.0 829.3 0.4 56.4 32.2 116.9

SDDSC145 829.3 829.7 0.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 837.1 837.3 0.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 837.3 837.5 0.2 4.8 6.6 17.1

SDDSC145 837.5 838.0 0.5 0.2 0.1 0.4

SDDSC145 838.0 838.4 0.4 0.3 0.3 0.9

SDDSC145 838.4 838.9 0.5 6.6 0.6 7.6

SDDSC145 838.9 839.1 0.3 2.0 0.7 3.3

SDDSC145 839.1 839.8 0.6 0.4 0.3 0.9

SDDSC145 847.2 847.8 0.6 0.1 0.1 0.3

SDDSC145 849.6 850.0 0.4 0.4 0.1 0.5

SDDSC145 850.0 850.4 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 850.4 851.2 0.9 0.3 0.4 1.1

SDDSC145 855.8 856.0 0.3 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 859.7 860.6 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 870.6 870.7 0.1 2.4 0.0 2.4

SDDSC145 870.7 871.9 1.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC145 872.3 872.5 0.2 205.0 0.1 205.2

SDDSC145 872.5 872.8 0.3 17.8 0.0 17.9

SDDSC145 872.8 873.4 0.6 0.6 0.1 0.7

SDDSC145 874.5 875.2 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 875.2 876.4 1.2 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 876.4 876.7 0.2 9.0 1.1 11.2

SDDSC145 876.7 876.9 0.3 4880.0 1.0 4881.9

SDDSC145 876.9 877.3 0.3 0.9 0.0 0.9

SDDSC145 877.3 878.0 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 878.0 878.1 0.1 0.1 0.0 0.2

SDDSC145 883.0 883.3 0.3 0.3 0.0 0.4

SDDSC145 884.2 884.8 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 884.8 885.3 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 886.6 887.2 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 887.2 887.6 0.5 1.4 0.5 2.3

SDDSC145 887.6 888.2 0.6 4.0 0.8 5.5

SDDSC145 889.3 889.9 0.6 0.8 0.4 1.6

SDDSC145 889.9 890.3 0.4 0.8 0.3 1.4

SDDSC145 890.3 890.4 0.1 8.7 7.7 23.1

SDDSC145 890.4 890.8 0.3 50.6 17.0 82.6

SDDSC145 890.8 891.1 0.4 118.0 24.5 164.1

SDDSC145 891.1 891.4 0.3 15.2 3.9 22.5

SDDSC145 891.4 891.7 0.3 9.7 1.4 12.4

SDDSC145 891.7 892.0 0.3 5.6 2.2 9.6

SDDSC145 892.0 892.6 0.7 0.3 0.1 0.5

SDDSC145 892.7 893.2 0.4 0.6 0.0 0.6

SDDSC145 894.0 894.1 0.1 0.6 0.0 0.6

SDDSC145 905.1 905.6 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 906.8 907.2 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 914.2 915.5 1.3 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 924.7 925.3 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 926.4 927.1 0.7 0.4 0.0 0.5

SDDSC145 927.1 928.0 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 928.0 928.6 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC145 928.6 929.1 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC145 929.1 929.8 0.7 0.3 0.0 0.3

SDDSC145 929.8 930.1 0.3 0.4 0.0 0.5

SDDSC145 930.1 931.3 1.2 0.4 0.0 0.4

