Nach Ermordung von United-Healthcare-Chef: Verdächtiger festgenommen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef mitten in New York ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 26 Jahre alte Mann sei in einem Fast-Food-Restaurant in der Stadt Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania, etwa fünf Autostunden von der Millionenmetropole New York entfernt, entdeckt worden und werde nun befragt, teilten die Behörden mit. Ein Mitarbeiter des Fast-Food-Restaurants habe den Mann anhand entsprechender Fahndungsfotos erkannt und die Polizei verständigt.

Der Mann habe unter anderem eine Waffe, gefälschte Ausweisdokumente und ein handgeschriebenes Dokument, in dem er Versicherungsunternehmen Profitgier vorwirft, bei sich gehabt. Es handele sich um eine "Person von starkem Interesse" in dem Fall, hieß es.

Seit Mittwoch suchen die Behörden nach einem Mann, der den Chef des milliardenschweren US-Versicherers United Healthcare, Brian Thompson, in der Nähe des New Yorker Times Square niedergeschossen hat. Der 50-Jährige starb in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen./cah/DP/nas