Nasdaq Composite® - Die Mutter aller Aufwärtstrends

Einen wichtigen Erkenntnisgewinn bringt darüber hinaus der Langfristchart des Nasdaq Composite® – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zwar sind auch hier die technischen Indikatoren recht ambitioniert „bewertet“, doch der Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 13.885 Punkten) ist absolut intakt. Mehr noch: Auch bei dem marktbreiteren Technologiebarometer liegt eine trendbestätigende und nach oben aufgelöste Schiebezone vor, deren Kursziel sich auf rund 22.000 Punkte taxieren lässt. An dieser Stelle kommt eine interne Trendlinie ins Spiel. Über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte seit 2011 lässt sich ein Trend konstruieren, der aktuell bei 19.220 Punkten verläuft. Gelingt dem Nasdaq Composite® die Rückeroberung dieser Trendlinie, dürfte das nochmals neues Aufwärtsmomentum entfachen. Entsprechend stellt die diskutierte Trendlinie ein wichtiges Startsignal in Sachen „anhaltende Techrally“ auch im Jahr 2025 dar. Für ein charttechnisches Highlight sorgt der Spread zwischen dem Nasdaq-100® und dem marktbreiteren Nasdaq Composite®. Seit „Corona“ liegt hier ein klarer Aufwärtstrend vor, doch nun droht eine Topbildung. Ein Abschluss des eingezeichneten Doppeltops wäre ein klares Indiz für neue Favoriten im Technologiesektor abseits der „Glorreichen 7“.

Nasdaq Composite® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq Composite®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.