ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend etwas höher

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag überwiegend zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,15 Prozent auf 4.985,46 Punkten.

Der französische Cac 40 gewann 0,72 Prozent auf 7.480,14 Zähler. Der Aktienmarkt in Frankreich trotzt der dortigen Regierungskrise weiter.

Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,16 Prozent auf 11.761,72 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,52 Prozent auf 8.352,08 Zähler zu.

Aus Branchensicht waren Rohstoffwerte am gefragtesten. So verteuerten sich die Aktien von Rio Tinto um 3,8 Prozent und jene von Glencore um 4,5 Prozent. Am unteren Ende des Sektortableaus fand sich die Immobilienbranche .

Erneut deutliche Gewinne verzeichneten die Luxuswerte und setzten damit ihren Erholungskurs fort. LVMH und Kering standen mit einem Plus von jeweils 3,5 Prozent an der Spitze des EuroStoxx.

Die Papiere von Nokia gewannen nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan 2,6 Prozent. Die Gewinnschätzungen für den Netzwerkausrüster könnten übertroffen werden, sodass sich der Kursanstieg der 2024 gut gelaufenen Nokia-Aktien im Jahr 2025 fortsetzen sollte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande./ajx/nas