Scholz: Deutschland will bei Lösung von Syrien-Konflikt helfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach dem Sturz von Syriens Präsident Baschar al-Assad will Deutschland nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Neuordnung des Landes helfen.

Ein umfassender nationaler Dialog, ein geordneter und friedlicher Übergangsprozess und schließlich eine politische Lösung des Konfliktes in Syrien seien möglich, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in Berlin. "Gemeinsam mit internationalen Partnern und auf Grundlage der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen wird Deutschland dazu seinen Beitrag leisten." Details nannte Scholz nicht.

Assad habe sein eigenes Volk über mehr als ein Jahrzehnt "brutal und gewaltsam unterdrückt", habe zigtausend Leben auf dem Gewissen und Millionen Menschen in die Flucht getrieben, sagte Scholz. Viele hätten in Deutschland Zuflucht gefunden. Das syrische Volk habe entsetzliches Leid erfahren, deshalb sei das Ende der Assad-Herrschaft über Syrien eine gute Nachricht.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)