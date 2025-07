GNW-News: Virtune bringt Virtune Bitcoin Prime ETP und Virtune Staked Solana ETP in Deutschland auf Xetra an den Markt

^Frankfurt, 17. Juli 2025 - Der schwedische regulierte Krypto-Vermögensverwalter

Virtune listet in Deutschland auf Xetra die Produkte Virtune Bitcoin Prime ETP und Virtune Staked Solana ETP und erweitert damit sein Angebot physisch besicherter, börsengehandelter Krypto- Produkte auf dem deutschen Markt. Die Produkte werden auch an anderen deutschen Börsen gelistet, einschließlich gettex. Virtune, ein schwedischer Digitalvermögensverwalter und Emittent physisch besicherter, börsengehandelter Krypto- Produkte (ETPs), hat seit seiner Gründung vor etwas mehr als zwei Jahren das Vertrauen von über 140.000 Investoren in den nordischen Ländern gewonnen. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 430 Millionen US-Dollar stärkt Virtune weiterhin seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-Investmentprodukte in Europa. Nach dem erfolgreichen deutschen Markteintritt mit dem Virtune XRP ETP (Ticker: VRTX, WKN: A4AKW5) und dem Virtune Coinbase 50 Index ETP (Ticker: VRTC, WKN: A4A5D4), einem einzigartigen Produkt, das in Partnerschaft mit Coinbase lanciert wurde und den Coinbase 50 Europe Index abbildet, erweitert Virtune nun sein deutsches Angebot mit zwei neuen ETPs: Virtune Bitcoin Prime ETP (VRTB) - eine kosteneffiziente Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von nur 0,25 %. Virtune Staked Solana ETP (VRTS) - bietet Investoren Zugang zu Solana kombiniert mit Staking-Rewards für höhere jährliche Renditen. Diese neuen Listings spiegeln Virtunes Engagement wider, deutschen Investoren sichere, transparente und regulierte Investitionsmöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte anzubieten. Coinbase fungiert als Krypto-Verwahrer für alle Virtune-ETPs und gewährleistet institutionelle Sicherheit, wobei die zugrundeliegenden Krypto-Assets in Cold Storage verwahrt werden. Christopher Kock, CEO von Virtune: ?Wir freuen uns, unsere Präsenz auf dem deutschen Markt mit der Einführung des Virtune Bitcoin Prime ETP und des Virtune Staked Solana ETP auf Xetra weiter auszubauen. Nach unseren vorherigen Listings unterstreicht diese Erweiterung unsere Absicht, institutionelle Krypto-Investmentprodukte für Anleger in ganz Europa zugänglich zu machen." Virtune Bitcoin Prime ETP - Wichtige Produktinformationen ? Zugang zu Bitcoin ? 100 % physisch durch Bitcoin gedeckt, die bei Coinbase in Cold Storage verwahrt werden ? Jährliche Verwaltungsgebühr: 0,25 % ? Erster Handelstag: Mittwoch, 16. Juli 2025 ? Xetra-Handelsticker: VRTB ? WKN: A4AN8F ? Handelswährung: EUR Virtune Staked Solana ETP - Wichtige Produktinformationen ? Zugang zu Solana ? 3 % höhere jährliche Rendite durch Staking-Rewards ? Jährliche Verwaltungsgebühr: 0,95 % ? Erster Handelstag: Mittwoch, 16. Juli 2025 ? Xetra-Handelsticker: VRTS ? WKN: A4AGZQ ? Handelswährung: EUR Kontakt: Christopher Kock, CEO & Mitglied des Vorstands Mobil: +46 70 073 45 64 E-Mail: christopher@virtune.com Über Virtune AB (Publ): Mit Hauptsitz in Stockholm ist Virtune ein regulierter schwedischer Digital- Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs, die an regulierten europäischen Börsen gelistet sind. Mit starker Complicance, Partnerschaften mit Branchenführern und einem erfahrenen Team bietet Virtune innovative Anlageprodukte, die auf eine sich wandelnde globale Kryptolandschaft abgestimmt sind. Investitionen in Kryptowährungen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung; Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen, es gibt keine Garantie auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf virtune.com. °