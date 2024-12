VW pocht weiter auf Einsparungen und Abbau von Überkapazitäten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wolfsburg (Reuters) - Volkswagen-Chefunterhändler Arne Meiswinkel pocht vor Beginn der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt mit der IG Metall auf Einsparungen.

Das Unternehmen benötige weiterhin eine kurzfristig umsetzbare und nachhaltig wirkende Kostenentlastung, sagte er am Montag in Wolfsburg. "Nur so können wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wettbewerbsfähig bleiben." Der Autobauer müsse seine Überkapazitäten reduzieren und die Fabrikkosten senken. Der Vorschlag der Arbeitnehmerseite reiche dafür aber nicht aus, sagte Meiswinkel.

Die Gewerkschaft forderte das Volkswagen-Management zu Kompromissbereitschaft auf. IG-Metall-Chefunterhändler Thorsten Gröger sagte, es sei weiter möglich, noch vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen, dafür sei aber ein Entgegenkommen des Vorstandes nötig. Die Marke Volkswagen drohe durch das Verhalten des Vorstands beschädigt zu werden. "Wenn man alles haben will, bekommt man am Ende nichts", mahnte Gröger.

Begleitet werden die Tarifverhandlungen von einem weiteren Warnstreik bei dem Unternehmen. Die Beschäftigten legen ab dem Vormittag für vier Stunden die Arbeit nieder. VW fordert in dem Tarifkonflikt eine Lohnkürzung um zehn Prozent und droht mit Werksschließungen. Die Arbeitnehmer wollen auf die Überkapazitäten mit einem Fonds antworten, der eine Arbeitszeitverkürzung an den besonders betroffenen Standorten finanzieren kann. Dazu bieten sie aber keinen Lohnverzicht an, sondern die Nutzung der jetzt anstehenden Tariferhöhung.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)