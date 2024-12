3 Aktien, die 2025 eine Dividendenrendite von über 6 % versprechen

Dividendenliebhaber aufgepasst: 2025 könnte ein vielversprechendes Jahr für Anleger werden, die auf hohe Ausschüttungen setzen. In Zeiten von Inflation und Unsicherheit an den Märkten sind stabile Dividendenaktien für viele Investoren ein sicherer Hafen. Doch welche Unternehmen bieten nicht nur eine solide Performance, sondern auch eine Dividendenrendite von über 6 %?

Hier sind drei spannende Kandidaten, die dein Portfolio aufwerten könnten.

1. British American Tobacco – Ein Laster als Rendite-Lieferant

Ja, Tabakaktien sind nicht jedermanns Sache – aber British American Tobacco (WKN: 916018)(BAT) bleibt ein Favorit unter Dividendeninvestoren. Mit einer aktuellen Rendite von etwa 7,95 % (Stand: 05.12.2024, maßgeblich für alle Berechnungen) gehört das Unternehmen zu den Top-Zahlern am Markt. BAT generiert stabile Einnahmen aus seinem breiten Produktportfolio, das sowohl traditionelle Tabakprodukte als auch neuartige Nikotinprodukte umfasst.

Interessant ist, dass BAT kontinuierlich in Wachstumsmärkte investiert, etwa in rauchfreie Produkte wie Vapes. Die Cashflow-Stärke des Unternehmens gibt Anlegern das Vertrauen, dass die hohen Dividenden auch 2025 gesichert sind. Wer moralische Bedenken zur Seite schieben kann, findet hier eine attraktive Chance.

2. Enbridge – Rendite mit Energie

Enbridge (WKN: 885427), ein kanadisches Infrastrukturunternehmen für Energie, bietet nicht nur eine Dividendenrendite von knapp 6,5 %, sondern auch eine stabile Geschäftsgrundlage. Das Unternehmen betreibt Pipelines für Öl und Gas – ein Sektor, der trotz des Übergangs zu erneuerbaren Energien weiterhin unverzichtbar bleibt.

Das Spannende an Enbridge ist die strategische Ausrichtung: Während das Unternehmen weiterhin im klassischen Energiebereich stark ist, investiert es zunehmend in erneuerbare Energien wie Offshore-Windparks. Dadurch könnte Enbridge nicht nur stabile Dividenden, sondern auch langfristiges Wachstum liefern. Die regelmäßige Steigerung der Ausschüttungen in den letzten Jahren unterstreicht die Attraktivität für Dividendenfans.

3. RTL Group – Mediengruppe mit dicker Dividendenrendite

Die RTL Group (WKN: 861149), ein führender Medienkonzern in Europa, überzeugt mit einer Dividendenrendite von weit über 6 %. Im Moment liegt die Dividendenrendite bei ungefähr 10,75 %. Das Unternehmen profitiert von seinem breit aufgestellten Geschäftsmodell, das sowohl traditionelle TV-Sender als auch digitale Plattformen umfasst. Besonders im Bereich Streaming und Digitalwerbung hat die RTL Group zuletzt starke Zuwächse erzielt.

Dank stabiler Umsätze und einer soliden Marktposition in der europäischen Medienlandschaft bleibt die Dividendenstrategie des Unternehmens attraktiv. Für Investoren, die nach einer Mischung aus Stabilität und moderatem Wachstum suchen, könnte die RTL Group eine interessante Ergänzung im Portfolio sein.

Hohe Dividendenrendite? Auf Stabilität und Rendite setzen

Mit British American Tobacco, Enbridge und der RTL Group könnten 2025 drei Dividendenaktien im Fokus stehen, die nicht nur attraktive Renditen bieten, sondern auch Stabilität ins Depot bringen. Wie immer gilt: Eine gute Diversifikation ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Behalte stets im Hinterkopf: Eine hohe Dividendenrendite allein ist nicht alles. Wer auf bewährte Dividendenzahler setzt und gleichzeitig die Geschäftsmodelle im Blick behält, könnte 2025 ein lukratives Jahr erleben.

Der Artikel 3 Aktien, die 2025 eine Dividendenrendite von über 6 % versprechen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024