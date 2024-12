EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer übernimmt 1E, einen führenden Anbieter für Digital-Employee-Experience-Software

EQS-Ad-hoc: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

10.12.2024 / 07:38 CET/CEST

Göppingen, 10. Dezember 2024

– TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, gibt die Übernahme von 1E, einem führenden Anbieter von Digital-Employee-Experience-(DEX)-Software, bekannt. TeamViewer hat heute eine bindende Vereinbarung mit Carlyle Europe Technology Partners („CETP“), einem Teil der globalen Investmentfirma Carlyle (NASDAQ: CG), über den Kauf des in London ansässigen Unternehmens 1E geschlossen. Der Unternehmenswert von 1E wird auf so genannter „cash and debt free“-Basis mit 720 Millionen US-Dollar beziffert. Der Abschluss der Transaktion wird nach der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Anfang 2025 erwartet. Mit dieser strategischen Akquisition positioniert sich TeamViewer als starker Akteur im Bereich Digital Workplace Management. Im Rahmen der Übernahme werden TeamViewers Lösungen für Fernwartung und -support mit der autonomen IT-Plattform von 1E zusammengeführt. Damit schafft TeamViewer eine branchenführende Komplettlösung für IT-Prozesse, intelligentes Endpoint Management und eine bessere Nutzererfahrung in der digitalen Arbeitswelt.

