Über 50 Frauen und Mädchen bei Überfall auf Dorf in Nigeria entführt

Maiduguri (Reuters) - Im Nordwesten Nigerias hat eine Bande Bewaffneter bei einem Überfall auf ein Dorf nach Polizei- und Anwohnerangaben mehr als 50 Frauen und Mädchen entführt.

Der Vorfall habe sich am Sonntag in dem Dorf Kakin Dawa ereignet, teilte die Polizei im Bundesstaat Zamfara am Dienstag mit. Zusätzliche Sicherheitskräfte würden in das Gebiet entsandt. Einwohner berichteten, dass Dutzende mit Sturmgewehren bewaffnete Angreifer am Nachmittag auf Motorrädern in das Dorf gekommen seien. Sie seien von Haus zu Haus vorgedrungen und hätten mehr als 50 Frauen und Mädchen entführt. Im von großer Armut und Arbeitslosigkeit geprägten Nordwesten Nigerias sind Entführungen durch Banditen, um Lösegeld zu erpressen, weit verbreitet.

