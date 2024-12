100 Jahre Dividende & 3,66 % Dividendenrendite: Aktie mit attraktivem Zinsersatz für 2025

So manche Dividende dürfte im Börsenjahr 2025 wieder in den Fokus der Einkommensinvestoren rücken. Der Grund ist relativ simpel: Eine kleinere Rendite mit sicheren Produkten wie Fest- oder Tagesgeld wird unattraktiver. Die Zinsen sinken in Deutschland, Europa und den USA schließlich wieder.

Natürlich ist eine Aktie anders, als ein Zinsprodukt. Chancen und Risiken sind vollkommen anders definiert. Trotzdem können sich clevere Anleger positionieren. Heute möchte ich eine spannende Aktie mit dir teilen, die seit über 100 Jahren eine Dividende ausschüttet. Mit derzeit 3,66 % Dividendenrendite erhalten wir zudem eine Dividende, die mit den früheren Zinskonditionen durchaus mithalten kann. Das Beste ist: Langfristig dürfte es sogar noch eine gute Idee mehr geben.

Neben 3,66 % Dividendenrendite & 100 Jahren Dividende: Das ist die Aktie!

Das Unternehmen, um das es heute geht, heißt General Mills (WKN: 853862). Falls dir der Name nichts sagen sollte: Es handelt sich hierbei um einen Lebensmittelkonzern aus den USA. Zum Markenimperium gehören 100 verschiedene Brands, die vornehmlich im Kernmarkt der USA bekannt sind. Hierzulande ist eher Knack&Back bekannt. Oder das Häagen-Dasz-Eis. Vielleicht sind dir auch Cornflakes wie Cheerios oder Lucky Charms ein Begriff.

Die Stärke von General Mills rührt aus seiner Wettbewerbsposition im Bereich der Frühstückscerealien her. Inzwischen hat der US-Konzern sogar Kellogg in seinem Kernmarkt verdrängt. Wobei beide Konzerne auf einen ähnlichen und führenden Marktanteil in den USA kommen. Trotzdem zeigt das, dass die Produkte bekannt und geschätzt werden, was zugleich eine solide Pricing-Power ermöglicht.

General Mills zahlt jedenfalls seit dem Jahre 1900 eine Dividende an seine Investoren aus. Die mittlerweile außerdem seit ca. vier Jahrzehnten zumindest konstant gehalten wird. Wir sehen daher sowohl eine lange Historie stabiler Zahlungen. Und eine lange Historie mit Zahlungen überhaupt. Gekrönt wird das mit einer Dividende je Aktie in Höhe von 0,60 US-Dollar je Vierteljahr, die bei einem Aktienkurs von 65,55 US-Dollar einer Dividendenrendite von 3,66 % entsprechen würden. Im Vergleich zu Tages- oder Festgeld stehen die Chancen hier alleine aufgrund des defensiven Geschäftsmodells und der starken Historie nicht schlecht, dass wir diesen Wert auch in einem Jahrzehnt oder zweien noch erhalten.

Die Perspektive von ein bisschen mehr!

General Mills bietet aber nicht nur 100 Jahre Dividende und 3,66 % Dividendenrendite. Die Aktie ist besser als ein Zins, Tagesgeld oder Festgeld. Denn als Investoren können wir hier langfristig mehr erwarten. Das erkaufen wir uns mit dem Tragen unternehmerischer Risiken, keine Frage. Ich glaube aber, dass das Gesamtpaket es vielen Investoren womöglich wert sein sollte.

Denn gerade die Aktie von General Mills agiert trotz der eher hohen Dividende besonders konservativ. So liegt das Ausschüttungsverhältnis im Moment bei einem Wert von unter 60 %. 40 % wären daher noch als Sicherheitspuffer oder Raum für Dividendenwachstum verfügbar. Ein Dividendenwachstum, das es in der Vergangenheit bereits so manches Mal gegeben hat.

In diesem Jahr 2024 lag das Dividendenwachstum zwar bei lediglich knapp über 1 %. In den Vorjahren wuchs die Dividende je Aktie aber um bis zu 9 % im Vergleich zur jeweiligen Dividende des Vorjahres. Ein solches Ausschüttungswachstum ist gerade für einen defensiven Lebensmittelkonzern überaus attraktiv. Insbesondere, wenn sie eine derart lange Historie von 100 Jahren und einen zumindest beständigen Lauf von vier Jahrzehnten besitzen. Denn das vereint eine hohe Ausschüttung, Sicherheit und die Perspektive von etwas mehr.

Gleichzeitig ist die Aktie von General Mills mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 15 bewertet. Es winkt daher eine Gewinnrendite von ca. 7 % pro Jahr, selbst wenn der US-Konzern nicht mehr wachsen sollte. Auch das zeigt, dass hier mehr Rendite möglich ist, als die Dividende zeigt.

Starke Dividende und spannende Aktie für 2025!

Ich glaube daher: Die Aktie von General Mills ist eine spannende Möglichkeit für das Jahr 2025. Eine starke Dividende und zugleich ein defensives Geschäftsmodell bilden die Grundlage des Erfolgs. Daneben gibt es eine moderate Bewertung und ein attraktives Ausschüttungswachstum. Vieles, das sinkende Zinsen zur Zeit vergessen machen kann. Zumindest aus einer langfristig-orientierten Perspektive heraus.

Der Artikel 100 Jahre Dividende & 3,66 % Dividendenrendite: Aktie mit attraktivem Zinsersatz für 2025 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024