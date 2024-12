AKTIEN IM FOKUS: Henkel hängt Beiersdorf weiter ab - HSBC optimistisch für beide

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel sind am Mittwoch als bester Dax -Wert wieder auf das höchste Niveau seit 2021 geklettert. Zuletzt war ihnen dies im Juni gelungen. Nun schafften es die Papiere der Düsseldorfer mit einem Plus von 2,7 Prozent noch etwas höher auf 86,92 Euro. Das Jahresplus beträgt rund 19 Prozent, während der Konkurrent Beiersdorf noch mit fast 9 Prozent im Minus liegt.

Die Investmentbank HSBC ist allerdings in ihrem Jahresausblick für Konsumgüterwerte optimistisch für beide. Das Team um Jeremy Fialko hob für beide Deutschen die Kursziele und blieb bei Kaufempfehlungen.

Henkel dürfte 2025 im Bereich HPC, also bei Haushalts- und Körperpflegeprodukten, wieder Absatzwachstum erzielen. Das sollte das Vertrauen der Anleger in einen erfolgreichen Turnaround des Konzerns stärken, so die Experten.

Beiersdorf-Aktien hätten nach zwei erfolgreichen Jahren 2024 wegen der Probleme der Marke La Prairie einen schweren Stand gehabt und seien der Branche hinterhergehinkt. Von der Luxus-Pflegemarke abgesehen sei es bei den Hamburgern aber gut gelaufen und es winke 2025 eine Fortsetzung - mit einer aus Sicht des Unternehmens stärksten Pipelines ihrer Geschichte an Produkten vor dem Marktstart./ag/mis