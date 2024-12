STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Tui (WKN MG0RFA)

Der Touristikkonzern TUI befindet sich weiter auf Erholungskurs, auch wenn er die Vor-Corona-Zahlen noch nicht ganz erreicht. Im Geschäftsjahr 2023/24 zählte TUI 20,3 Millionen Veranstaltergäste und liegt damit knapp unter dem Niveau von 2019 mit 20,6 Millionen Gästen. Operativ konnte TUI seinen Gewinn auf knapp 1,3 Milliarden Euro steigern, wobei die Sparte "Urlaubserlebnisse" mit 1,1 Milliarden Euro besonders profitabel war. Die Nettoverschuldung wurde um eine halbe Milliarde auf 1,6 Milliarden Euro reduziert. Die Papiere des Reise-Konzerns starten zunächst schwach in den Handelstag, drehen jedoch ins Plus und notiert aktuell bei 8,39 Euro, 0,3 % höher als am Vortag. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein auf TUI überwiegend verkauft.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN DY0BU4)

Die Tesla-Aktie hat am Dienstag ein Dreijahreshoch erreicht und könnte bald das Allzeithoch von 414 US-Dollar knacken. Nach starken Verkaufszahlen auf dem chinesischen Markt, auf dem in der ersten Dezemberwoche 21.900 Fahrzeuge abgesetzt wurden, bleibt der Titel auf Rekordkurs. Im November verkaufte Tesla in China 73.000 Fahrzeuge - der bisherige Bestwert in 2024. Stuttgarter Anleger setzen auf diesen positiven Trend und kaufen verstärkt einen Call-Optionsschein auf Tesla.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN JV91UF)

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte noch bewegungslos, das kann sich am Nachmittag jedoch ändern, denn dann stehen frische US-Inflationsdaten an. Diese sind laut Marktbeobachtern die letzten maßgeblichen Daten vor dem kommende Woche anstehenden Fed-Zinsentscheid. Der deutsche Leitindex verharrt im Vormittagshandel in einer engen Handelsspanne bei 20.341 Punkten. Ein rege gehandelter Knock-out-Put deutet darauf hin, dass Anleger sich gegen mögliche negative Überraschungen wappnen.

Euwax Sentiment

Vor den am Nachmittag anstehenden US-Preisdaten verharrt der DAX im Vormittagshandel mit 20.341 Punkten auf Vortagesniveau. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich im Handelsverlauf zunehmend auf, der Euwax Sentiment zeigt +16 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Chart-Check: Die Kursparty hält an, solange ... | Bitcoin | DAX | NVIDIA | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Martin Utschneider (Finanzethos GmbH) werfen einen Blick auf die technische Analyse. Wie kann diese Anlageentscheidungen unterstützen bzw. wie gelingt es nach dieser zu handeln? Einschätzungen des langjährigen Analysten, der zudem erklärt wie hoch die Chancen sind auf eine Fortsetzung der Jahresendrally, und verrät, wie es charttechnisch bei DAX, NVIDIA, S&P 500 und Bitcoin aussieht.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ghyUSU5Bhq8

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)