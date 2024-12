EQS-News: Gerresheimer schließt Akquisition der Blitz LuxCo Sarl, der Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, erfolgreich ab

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Gerresheimer schließt Akquisition der Blitz LuxCo Sarl, der Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, erfolgreich ab



Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa

Stärkung der Marktposition als Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche

Moulded Glass-Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Düsseldorf, 11. Dezember 2024. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat die im Mai 2024 angekündigte Akquisition von Blitz LuxCo Sarl, der Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, erfolgreich abgeschlossen. Dem Abschluss vorausgegangen war die Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen. Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten und untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Gerresheimer rechnet damit, dass sich die Akquisition durch Synergien ab dem ersten Jahr positiv auf die Adj. EBITDA-Marge und das Adj. EPS der Gruppe auswirken wird. Am 26. Februar 2025 wird Gerresheimer zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 eine neue Prognose für das kombinierte Unternehmen veröffentlichen.

„Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition können wir uns nun auf die Integration von Bormioli Pharma in die Gerresheimer Gruppe konzentrieren“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der Erweiterung des Produktportfolios und neuen, integrierten Systemen und Lösungen profitieren werden.“

Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio

Bormioli Pharma erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 371 Mio. EUR und eine Adj. EBITDA-Marge von rund 22 %. Das Unternehmen stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma zu den führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische Primärverpackungen.

Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Mit der Akquisition entsteht eine neue, starke Einheit Moulded Glass, die über ein diversifiziertes Produktportfolio für die Pharma-, Kosmetik- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie verfügt. Diese global tätige Einheit bietet neue Optionen zur strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit, die in den nächsten Monaten evaluiert werden.

Neue Prognose für kombiniertes Unternehmen im Februar 2025

Rückwirkend zum 1. Dezember 2024, dem Beginn des neuen Gerresheimer Geschäftsjahres 2025, wird Bormioli Pharma Teil der Gerresheimer Gruppe und voll konsolidiert. Deshalb wird Gerresheimer am 26. Februar 2025 zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 eine neue Prognose für 2025 und eine neue Mittelfristprognose für das kombinierte Unternehmen veröffentlichen.

Über Bormioli Pharma

Bormioli Pharma wurde 1825 gegründet und ist ein führender Hersteller von Primärverpackungen für die Pharma-Branche. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen, darunter Glas- und Kunststoffflaschen, Verschlüsse aus Kunststoff und Aluminium sowie Zubehör. Die Produkte von Bormioli Pharma werden mit dem Ziel entwickelt und hergestellt, Innovationen voranzutreiben und effektive Lösungen für die wachsenden Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu bieten. Bormioli Pharma wurde im Dezember 2024 Teil der Gerresheimer Gruppe, einem innovativen System- und Lösungsanbieter und globalen Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Gerresheimer betreibt über 40 Produktionsstandorte in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien und beschäftigt derzeit rund 13.400 Mitarbeitende.

www.bormiolipharma.com/de

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit.

Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.400 Mitarbeitende.

Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6). www.gerresheimer.com

