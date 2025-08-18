EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
18.08.2025 / 09:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
|Hattenbergstraße 10
|55122 Mainz
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2185076 18.08.2025 CET/CEST