EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

18.08.2025 / 09:30 CET/CEST
Hiermit gibt die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
