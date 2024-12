EQS-News: VEDES AG: Julia Graeber übernimmt Vorstandsvorsitz zum 1. Januar 2025

EQS-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Personalie

VEDES AG: Julia Graeber übernimmt Vorstandsvorsitz zum 1. Januar 2025



Nürnberg, 11. Dezember 2024 – Der Aufsichtsrat der VEDES AG hat Julia Graeber (43) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zur Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Sie folgt auf den langjährigen CEO Dr. Thomas Märtz, der nach 26-jähriger Vorstandstätigkeit mit Ablauf seines Vertrages zum Ende des Jahres ausscheidet.

Die gebürtige Nürnbergerin ist seit 2019 im Unternehmen und gehört bereits seit 2022 dem Vorstandsgremium als CFO an. Zuvor war sie bei Deloitte als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin tätig, wo sie 13 Jahre lang mit der Prüfung und Beratung mittelständischer Unternehmen und Konzerne betraut war. Sie verantwortet im VEDES Vorstand die Ressorts Finanzen, Investor Relations, HR, Marketing und IT. Mit der Berufung von Mathias Kempe (46) und Dominik von Rodde (44) wurde in diesem Jahr der Generationswechsel im VEDES Vorstand erfolgreich abgeschlossen. Mathias Kempe ist im Vorstand für die Ressorts Einkauf und Logistik zuständig, während Dominik von Rodde für das Ressort Vertrieb verantwortlich ist. Dazu der Aufsichtsratsvorsitzende der VEDES AG, Rainer Wiedmann: „Mit dem neuen Vorstandsteam ist die VEDES Unternehmensgruppe personell bestens aufgestellt, um den Wandel im Spielwarenhandel aktiv zu gestalten.“



Kontakt:

Eva-Maria Kusch

VEDES AG

Tel.: +49(0)911.6556.233

E-Mail: kusch@vedes.com

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49(0)89.8896906.25

E-Mail: vedes@linkmarketservices.eu

