Erfolgreiche Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 158.2 Mio. für die Fundamenta Group Investment Foundation, Anlagegruppe «Swiss Real Estate»



11.12.2024





MEDIENMITTEILUNGZug, 11. Dezember 2024

Siebte Kapitalerhöhung am 9. Dezember 2024 erfolgreich abgeschlossen

Zeichnungen mit einem Gesamtvolumen von CHF 158.2 Mio. erhalten

Die Fundamenta Group Investment Foundation konnte für die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» die vom 1. November bis 9. Dezember 2024 durchgeführte Emission mit einem ausgezeichneten Resultat abschliessen. Die siebte Kapitalerhöhung übertraf die Erwartungen und erreichte ein Gesamtvolumen von CHF 158.2 Mio.

Der Stiftungsrat freut sich über die hohe Nachfrage und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen der bestehenden sowie neuen Anleger. Neue Anleger haben 53.8% zum Emissionsergebnis beigetragen. Der Anlegerkreis konnte auf insgesamt 172 Vorsorgeeinrichtungen vergrössert werden.

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats, hebt den Erfolg der Kapitalerhöhung hervor: «Das uns von den Anlegern wiederum zugesprochene Kapital ist ein grosser Vertrauensbeweis. Eine nach Abschluss der fünfjährigen Aufbauphase erneut so erfolgreiche Kapitalerhöhung bekräftigt uns, die bisherige erfolgreiche Strategie und Arbeit konstant weiterzuführen.»

Die Anlagestiftung wird den Emissionserlös für den strategiekonformen, gezielten und nachhaltigen Ausbau des Immobilienportfolios sowie für bereits bewilligte oder im Bau befindliche Entwicklungen im Bestand und Neubau verwenden.

Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» fokussiert sich auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Das Immobilienportfolio umfasst per 30. September 2024 insgesamt 45 Liegenschaften, darunter 44 Bestandsliegenschaften und ein Entwicklungsprojekt. Der Bilanzwert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 836.7 Mio. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt zum Zeitpunkt der letzten Berichterstattung 75%.

Kontakt

Ricardo Ferreira, Geschäftsführer T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch

Fundamenta Group Investment Foundation Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Swiss Prime Site Solutions AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Die Swiss Prime Site Solutions AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG und verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

Fundamenta Group Investment Foundation, Poststrasse 4a, 6300 Zug T +41 41 444 22 22, info@fundamentagroup-invest.ch, www.fundamentagroup-invest.ch



