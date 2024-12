flatexDEGIRO – Börsenhausse und Produktoffensive

Werbung

Online-Brokerage-Anbieter können derzeit dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen von steigenden Neukundengewinnen profitieren. Hier ist der deutsche Anbieter flatexDEGIRO einer der Favoriten, zumal man dank der aktuell hohen Volatilität an den internationalen Leitbörsen von steigenden Provisionseinnahmen profitiert, da viele Kunden in derartigen Marktphasen deutlich öfter handeln.

flatexDEGIRO – Online-Broker profitiert von Börsenboom, Wechsel an der Führungsspitze sollte die Trendwende einleiten!

Dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen boomt auch das Geschäft bei Online-Brokern wie flatexDEGIRO. Der in Frankfurt am Main ansässige Brokerage-Anbieter hat sich in den vergangenen Jahren auch dank der 2020 abgeschlossenen Übernahme des niederländischen Konkurrenten DeGiro B.V. zu einem der führenden europäischen Player in diesem Segment gemausert. In den vergangenen Jahren hat flatexDEGIRO seine Marktposition in Schlüsselmärkten wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Portugal konsequent ausgebaut und profitiert gerade jetzt dank seines für Privatkunden attraktiven Festpreismodells bei Wertpapierorders von dynamischen Neukundenzuwächsen. Frischen Schwung verspricht bei flatexDEGIRO der seit Anfang Oktober vollzogene Wechsel an der Führungsspitze des Online-Brokers. Denn mit Oliver Behrens, dem langjährigen Chef des Europa-Geschäfts der US-Großbank Morgan Stanley, konnte flatexDEGIRO einen echten Top-Manager für das Amt des CEO gewinnen, nachdem sein zuletzt glückloser Vorgänger Frank Niehage im April 2024 seinen Hut nehmen musste.

Online-Broker überzeugt mit solidem Q3-Zahlenwerk!

Solide abgeschnitten hatte flatexDEGIRO im abgelaufenen Q3. So konnte man bei den Gesamtumsatzerlösen einen Anstieg von 101,4 auf 111,7 Mio. Euro ausweisen, womit man im Rahmen der Konsenserwartungen von 111,8 Mio. Euro gelegen hatte. Profitieren konnte man dabei einmal mehr von steigenden Neukundenzahlen, wobei man hier gegenüber dem Vorquartal ein recht deutliches Plus von 92.000 vorzuweisen hatte. Auch bei der Zahl der abgewickelten Transaktionen verbuchte man nicht zuletzt aufgrund der zuletzt höheren Volatilität an den internationalen Aktienmärkten ein Plus von 7 % auf 14,8 Mio. Auch operativ konnte man zuletzt im Q3 beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit einem Anstieg von 14,2 % auf 45,7 Mio. Euro überzeugen, womit man allerdings die hochgesteckten Erwartungen von 49,0 Mio. Euro aufgrund gestiegener Marketingausgaben nicht ganz erfüllen konnte. Etwas enttäuscht hatte flatexDEGIRO auch bei den Provisionserträgen, wobei man hier lediglich einen Anstieg von 8,9 % auf 64,1 Mio. Euro vorzuweisen hatte. Solide Zuwächse hatte man im abgelaufenen Q3 hingegen erneut beim Zinsergebnis vorzuweisen, das im Vorjahresvergleich um 15,2 % auf 44,1 Mio. Euro anzog. Neben höheren Zinserträgen bei Kundeneinlagen (durchschnittliches Einlagevolumen +3,9 % auf 3,6 Mrd. Euro) profitierte man hier vor allem von einem deutlichen Anstieg bei den Wertpapierkrediten, wobei man hier ein deutliches Plus von 14,1 % auf 1,1 Mrd. Euro vorzuweisen hatte. Unterm Strich konnte flatexDEGIRO immerhin mit einem Anstieg von 20,6 auf 24,9 Mio. Euro aufwarten, womit man allerdings ebenfalls schwächer als erwartet abgeschnitten hatte.

Jahresprognose bestätigt – Neue Produkte sollen Kundenwachstum weiter ankurbeln!

Trotz des etwas schwächer als erwarteten Abschneidens im Q3 sieht sich flatexDEGIRO weiter auf Kurs, seine hochgesteckten Erwartungen für das laufende Fiskaljahr erfüllen zu können. Dank der dynamischen Neukundenentwicklung erwartet man für das laufende Fiskaljahr nunmehr ein Umsatzplus leicht oberhalb der Marke von +15 %. Beim Jahresergebnis rechnet flatexDEGIRO weiterhin mit einem Anstieg am oberen Ende der Spanne von +25 bis +50 % gegenüber dem Vorjahreswert von 81,8 Mio. Euro. Auch mittelfristig will flatexDEGIRO seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortsetzen, wobei CEO Oliver Behrens hier vor allem auf eine Erweiterung des Produktangebots setzen will. In Kürze will flatexDEGIRO seinen Kunden in Deutschland auch den Handel mit Kryptowährungen über seine Handelsplattformen ermöglichen und damit eine wichtige Lücke im Produktportfolio schließen. Da Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. aktuell im Zuge der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellten Deregulierungen im Finanzsektor neue Höchststände erreichen, dürfte dies bei flatexDEGIRO nicht nur für steigende Handelsvolumina sorgen, sondern gleichzeitig weitere Neukunden anlocken.

Neukundenwachstum setzt sich weiter fort – flatexDEGIRO sollte Gewinnwachstum weiter dynamisch fortschreiben können!

Dank der geplanten Kryptohandelsplattform sollte sich das Neukundenwachstum weiter dynamisch fortsetzen. Wie flatexDEGIRO Anfang November bekannt gab, verfügt man mittlerweile über mehr als 3 Mio. Kunden, wobei man allein in den vergangenen 12 Monaten rund 400.000 Neukunden gewinnen konnte. Besonders erfolgreich ist man auf dem Heimatmarkt in Deutschland, wobei man hier mittlerweile mehr als 500.000 Kunden zählt. Auch Österreich und Spanien mit jeweils rund 300.000 Kunden sowie weitere größere Wachstumsmärkte wie Frankreich, Italien, Portugal und die Schweiz weisen seit Jahresbeginn deutliche Zuwächse auf. Dank des dynamischen Neukundenwachstums konnte auch das Kundenvermögen auf den flatexDEGIRO-Plattformen deutlich zulegen und erreichte zuletzt mit 66 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert. Dank steigender Neukundenzahlen und der Einführung neuer Produkte sollte flatexDEGIRO sein Ergebnis auch mittelfristig beschleunigen. So rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS von 1,06 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2025 bei 1,12 Euro erwartet wird. Für 2026 soll der Gewinn laut den Experten von FactSet bereits bei 1,29 Euro je Aktie liegen, womit das KGV auf 11,9 sinkt.

