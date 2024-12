IG Metall fordert von Kretinsky Klarheit über Pläne bei Thyssen-Stahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf/Frankfurt (Reuters) - Die IG Metall hat den tschechischen Milliardär und Co-Investor Daniel Kretinsky aufgefordert, seine Pläne beim größten deutschen Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe offenzulegen.

"Wir haben vor drei Monaten einen mehrseitigen Fragenkatalog an Herrn Kretinsky geschickt", sagte der Chef der IG Metall NRW, Knut Giesler, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Den habe Kretinsky nicht beantwortet. "Das macht uns nicht zuversichtlicher, dass ein Joint Venture mit Herrn Kretinsky wirklich eine gute Idee ist."

Kretinsky hält bereits 20 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will die Tochter verselbstständigen und in ein 50:50-Joint Venture mit Kretinskys Energieholding EPCG führen. Die Stahltochter kämpft wie die gesamte Branche mit hohen Energiekosten. Hier könnte ein Bündnis mit Kretinsky hilfreich sein, sagte Lopez.

"Wenn Herr Kretinsky den Fragenkatalog nicht beantwortet, wird man misstrauisch", erklärte Giesler. "Da muss er jetzt mal liefern." Der Gewerkschafter ist Vize-Chef des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp Steel Europe. "Ich bin sehr offen, was die Frage von Investoren betrifft. Ich habe aber etwas dagegen, wenn unklar ist, was die Zielrichtung ist."

