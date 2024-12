Tagesausblick für 12.12.: EZB entscheidet. Siemens Energy berichtet.

Die US-Konsumentenpreise entsprachen den Erwartungen der meisten Experten. Damit besteht weiterhin die Hoffnung auf eine Zinssenkung seitens der Fed um 25 Basispunkte kommende Woche. Vor allem Tech-Aktien reagierten mit Aufschlägen. Der DAX® stagnierte derweil in der Range der vergangenen Tage.

Morgen entscheidet die EZB über eine weitere Zinssenkung. Im Vorfeld gaben die Renditen kurz- und langlaufender Staatspapiere mehrheitlich nach. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen setzte sich dabei unterhalb von 2 Prozent fest. Am US-Anleihemarkt blieb es nach Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise ruhig. Bei den Edelmetallen waren Gold und Silber erneut stark gefragt. Der Goldpreis schob sich dabei deutlich über die Marke von 2.700 USD. Der Ölpreis präsentierte sich freundlich. Nachhaltige Kaufsignale gibt es beim Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil erst oberhalb von 74 USD.

Unternehmen im Fokus

Das geplante Aktienrückkaufprogramm beflügelte die Aktie von Bilfinger. Dabei schob sich der MDAX®-Wert über das Novemberhoch und die 200-Tage-Durchschnittslinie. Carl Zeiss Meditec verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 einen Gewinneinbruch und kürzte daraufhin die Dividende. Die Aktie verlor daraufhin zweistellig. RTL Group profitierte von positiven Analystenkommentaren. ThyssenKrupp schlich weiter nach oben und setzte sich oberhalb von EUR 9 fest. Mehr Gäste und höhere Preise sorgten bei TUI im zurückliegenden Geschäftsjahr für einen Gewinnsprung. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent. Nach anfänglichen Kursverlusten stieg die Aktie bis EUR 8.60 nach oben. Zalando plant die Übernahme von About you. Die Zalando-Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ebenfalls ins Plus. Die Zinsen in Europa gaben mehrheitlich nach und stützten die Aktien von Immobilienkonzernen wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen wird Siemens Energy den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Schott Pharma veröffentlicht Zahlen zum zurückliegenden Quartal und Siemens lädt zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine:

Swiss National Bank decides on rates, holds news conference

Germany’s Ifo institute releases updated economic forecast for 2024

ECB rate decision – Policy decision from the Eurpoean Central Bank

United States-PPI demand

United States-Jobless

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q3 2024

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 20.419/20.560/20.817 Punkte Unterstützungsmarken: 19.775/19.898/20.020/20.320 Punkte Der DAX® eröffnete heute kaum verändert. Damit verbleibt der Index zunächst im Seitwärtstrend der zurückliegenden Tage. Das Aufwärtsmomentum hat bereits nach Süden gedreht. Unterstützung findet der Leitindex aktuell bei 20.320 Punkten. Kippt der DAX® unter dieses Level droht eine Korrektur bis 20.020 oder gar 19.898 Punkte. Auf der Oberseite findet der Index bei 20.419 und 20.560 Punkte die nächsten Widerstände. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 09.08.2024 – 11.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.12.2019 – 11.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 75,76* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® UG0YX7 126,66** 23.800 13.800 28.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 69,69*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 142 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PD 3,10* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,87* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,39* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.