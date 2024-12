AKTIE IM FOKUS: BASF mit Vierwochenhoch nach Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung des Bankhauses Metzler hat die Aktien von BASF am Donnerstagmorgen mit 45,72 Euro auf den höchsten Stand seit vier Wochen getrieben. Damit bauten die Papiere der Ludwigshafener ihre Kurserholung um 1,9 Prozent aus. Das Jahresminus schmolz wieder auf rund 7 Prozent ab.

Analyst Thomas Schulte-Vorwick sieht auf einem historisch günstigen Bewertungsniveau wieder etwas mehr Chancen als Risiken und gibt ein Kursziel von 58 Euro an. Stimmungsaufhellend könnten unter anderem unerwartet massive Konjunkturimpulse in China sein oder eine Erholung der Baubranche bei niedrigen Zinsen und einem möglichen Friedensdeal in der Ukraine./ag/zb

