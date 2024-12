Ratio-Chart S&P500/US-T-Note-Future - Aktien/Bond-Ratio: Eine völlig neue Größenordnung!

Dazu passt der folgende Chart, den wir ebenso gut auf der Aktienseite hätten veröffentlichen können. Der Kursverlauf zeigt den S&P 500® in Relation zum US-T-Note-Future. Seit dem Frühjahr 2020 ist das Ratio in eine ganz andere Dimension vorgestoßen. Mittlerweile hat der Verhältnischart nicht nur den entsprechenden Trendkanal, sondern auch den Regressionskanal seit Beginn des Jahrtausends nach oben verlassen! Läuft das Sentiment also gerade heiß? In jedem Fall dürften die Herzen von antizyklischen Investorinnen und Investoren hier höherschlagen. Charttechnisch liefert der RSI – bezogen auf das Aktien-Bond-Verhältnis – einen wichtigen Hinweis in diese Richtung, denn der Oszillator notiert bereits das ganze Jahr 2024 tief im überkauften Bereich. Dennoch würden wir als Signalgeber gerne eine Rückkehr in den eingezeichneten Regressionskanal bzw. einen Rückfall in den Aufwärtstrendkanal seit März 2020 sehen (siehe Chart). Den bisher recht abstrakten Zinsausblick möchten wir im Folgenden konkretisieren. Mit den wichtigsten Signalmarken und einem möglichen Fahrplan wollen wir Howard Marks explizit Rechnung tragen. Schließlich verursacht die Verletzung wichtiger Chartlevel oftmals „Stress“ und Positionsschieflagen, was dann regelmäßig größere Marktschwankungen begünstigt.

Ratio-Chart S&P500/US-T-Note-Future (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

