Aktien New York: Nasdaq-Schwung ebbt ab - Broadcom über eine Billion Dollar wert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die rekordhohen Aktien von Broadcom haben am Freitag im Technologiesektor die Akzente gesetzt. Während beim Nasdaq 100 Index nach einer im frühen Handel erreichten weiteren Bestmarke der Schwung mit einem Zuwachs von zuletzt 0,50 Prozent auf 21.722,31 Zähler nachließ, blieben die über ein Fünftel höheren Broadcom-Papiere stark gefragt. Zu verdanken ist dies guten Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Halbleiter-Unternehmens. Broadcom ist nun an der Börse erstmals mehr als eine Billion Dollar wert.

Der in dieser Woche schwächere Leitindex Dow Jones Industrial fand auch am Freitag nicht in die Spur und verlor 0,11 Prozent auf 43.864,98 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte knapp im Minus mit 6.047,59 Punkten.

Die Freude über die Broadcom-Zahlen erfasste auch andere Branchenwerte - insbesondere Marvell Technology , die ebenfalls ein Rekordhoch erreichten und zuletzt rund 10 Prozent gewannen. Die Anteile des KI-Überfliegers Nvidia hingegen profitierten nicht. Sie büßten mehr als 2 Prozent ein.

Abseits von Broadcom fielen die Aktien von Restoration Hardware (RH) mit einem Kurssprung von annähernd 14 Prozent auf. Der auf hochwertige Möbel spezialisierte Einzelhändler hatte starke Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt und mit der Prognose für das restliche Geschäftsjahr überzeugt. Das Unternehmen berief sich auf ein beschleunigtes Nachfrage-Wachstum./ajx/ngu