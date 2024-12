Bitcoin pendelt vor dem Wochenende um die Marke von 100.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat am Freitag wenig verändert um die Marke von 100.000 US-Dollar gependelt. Auf der Handelsplattform Bitstamp lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Nachmittag bei rund 100.000 Dollar. In der abgelaufenen Woche hat der Bitcoin so keine klare Richtung gefunden. Zum Wochenstart hatte er auf einem ähnlichen Niveau gelegen.

Der Bitcoin befindet sich damit weiter in der Nähe seine Rekordhochs.

Am 5. Dezember war der Bitcoin erstmals über 100.000 Dollar gestiegen und bis auf fast 104.000 Dollar geklettert.

Der Bitcoin befindet sich jetzt seit knapp zwei Jahren auf Höhenflug. Jüngster Treiber der Rally war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Seitdem legte der Kurs um etwas mehr als 40 Prozent zu. Trump gilt als Befürworter von Kryptowährungen.

Zudem stützt die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen durch große Notenbanken den Bitcoin. Am kommenden Mittwoch wird die US-Notenbank Fed ihrer Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird überwiegend eine weitere Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Der Marktwert des Bitcoin liegt einer Aufstellung des Anbieters Coinmarketcap.com derzeit bei knapp zwei Billionen Dollar.