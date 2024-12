EQS-RPT: SGL CARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: SGL CARBON SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301): Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG

Wiesbaden, 13. Dezember 2024: Die SGL Carbon SE (SGL Carbon), Wiesbaden, hat heute mit der Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH (BSCCB), Meitingen, einen Mietvertrag über die Vermietung von Gebäuden und Flächen auf dem Gelände der SGL Carbon in Meitingen unterzeichnet. Der Mietvertrag bietet der BSCCB die Möglichkeit, ihre Produktionskapazitäten zur Herstellung von Carbon-Keramik-Bremsscheiben am Standort Meitingen zu erweitern.

Die BSCCB ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A., Stezzano (Italien). Die SGL Carbon sowie Brembo N.V., Amsterdam (Niederlande) halten jeweils 50 % der Anteile an der Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.

Die SGL Carbon vermietet auf ihrem Werksgelände in Meitingen an die BSCCB nach dieser Vereinbarung Gebäude mit rund 10.000 qm Produktions- und Bürofläche sowie rund 5.000 qm Nebenflächen und Außenanlagen. Der vereinbarte Mietzins pro Jahr beträgt rund 1,7 Mio. Euro. Der Vertrag wird aus Sicht der Gesellschaft als auch der Aktionäre, die keine nahestehenden Personen sind, als insgesamt angemessen im Sinne des §§ 111a ff. AktG erachtet. Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt am 01. Februar 2025 und beträgt 25 Jahre. Der Aufsichtsrat der SGL Carbon hat diesem Vertrag vorab zugestimmt.







SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 6029-100

Telefax +49 611 6029-101

claudia.kellert@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com

