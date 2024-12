Siemens Energy pausiert nach Megarally

Die Aktie von Siemens Energy hat sich im laufenden Jahr vervierfacht und ist damit der Top-Star im DAX®. In den zurückliegenden Tagen schwächelte das Papier ein wenig. Ein großer Teil der Analysten bleibt mittelfristig dennoch zuversichtlich.

Der jüngste Kursrücksetzer kam in erster Linie von GE Vernova. Zwar erhöhte der US-Konkurrent die Mittelfristprognosen. Die Werte liegen dennoch unter den Wachstumszielen von Siemens Energy. Dies sorgte für eine gewisse Verunsicherung. In den zurückliegenden Jahren belasteten Restrukturierungskosten, Kostensenkungsmaßnahmen und Rückstellungen für Garantien das Zahlenwerk von Siemens Energy. Den Geschäftszahlen 2023/24 zufolge zeigen die Maßnahmen allmählich Wirkung und das Management blickt zuversichtlich in die Zukunft. Die ehemalige Siemenstochter hat bereits Mitte November ihren mittelfristigen Ausblick veröffentlicht. Angesichts eines Rekord-Auftragsbestands von 123 Milliarden Euro rechnet Siemens Energy bis 2028 mit einem jährlichen Umsatzplus von acht bis zehn Prozent. Zudem soll die Gewinnmarge bis dahin auf 10 bis 12 Prozent statt der zunächst erwarteten acht Prozent steigen.

In der Kursrally des laufenden Jahres steckt bereits eine gewisse Turnaround-Fantasie. Nun wollen die Anleger Fakten sehen. Schlechte Unternehmensnachrichten oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie wieder unter Druck setzen.

Chart: Siemens Energy

Widerstandsmarken: 53,05/64,10 EUR

Unterstützungsmarken: 35,15/38,60/42,00/45,00 EUR

Die Aktie von Siemens Energy bildet seit Oktober 2023 einen Aufwärtstrend. Dabei kletterte die Aktie in einer ersten Aufwärtswelle bis Ende Mai 2024 auf EUR 27,00. Nach einer 3-monatigen Seitwärtsbewegung nahm die Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich bis auf EUR 53,05 nach oben. In den zurückliegenden Tagen pendelte sich der DAX®-Wert zwischen EUR 45 und dem Allzeithoch ein. Der kurzfristige MACD-Indikator ist abwärtsgerichtet. Die kurzfristige RSI-Indikator hat den überkauften Bereich verlassen und ist neutral zu bewerten. Neue Impulse deuten sich frühestens bei einem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend an. Auf der Oberseite würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 64,10 eröffnen. Kippt das Papier unter EUR 45 droht ein Rücksetzer bis EUR 42.

Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.10.2023 – 13.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens Energy in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2024 (Börsenstart) – 13.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenenAktienanleihe wird ein Basispreis bei 80 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am 07.01.2026 auf Höhe des Basispreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der TUI-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Diese Produkte eignen sich nicht für mittel- und langfristige Investments.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Siemens Energy Aktienanleihe HV4Y7Q* 100,00%** 07.01.2026 Basiswert: 80%***; Zinssatz: 11 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 09.01.2025 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 15:50 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Faktor Optionsscheine Long auf Siemens Energy für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy UG0GUC 11,55 32,714735 36,804077 3 Open End Siemens Energy UG0GUB 11,88 39,256607 44,163683 5 Open End Siemens Energy HD5G6Y 17,26 42,936409 47,23005 8 Open End Siemens Energy UG1A5L 10,49 45,789333 48,0788 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 15.50 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Siemens Energy für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy UG0JX5 8,34 65,413341 61,325007 -3 Open End Siemens Energy UG0GUF 6,41 58,871469 53,967476 -5 Open End Siemens Energy UG14HL 13,93 53,966 50,533762 -10 Open End Siemens Energy UG0W0V 3,01 53,376 51,038131 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 15:50 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Siemens Energy finden Sie unterwww.onemarkets.deoder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.Mit my.one direct bei stock3 Terminalkönnen Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!