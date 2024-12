Steuern & Investments: Verlustverrechnung, Kryptowährungen & ETFs | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Der Steuerexperte Roland Elias (Steuern mit Kopf) und Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) analysieren die wichtigsten steuerlichen Aspekte zum Jahresende. Was gilt es bei der Veräußerung von ETFs zu beachten, und wie funktioniert die Verlustverrechnung? Die Diskussion beleuchtet zudem die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen, darunter Wallet-Trennung und NFT’s, sowie Herausforderungen bei Gas Fees und Erträgen aus Liquiditätsbereitstellung. Auch kommende Regelungen und der Bestandsschutz werden thematisiert. Welche Verantwortung haben Steuerpflichtige bei der Dokumentation? Ein umfassender Überblick über steuerliche Fallstricke und Optimierungsmöglichkeiten für Anleger.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die steuerlichen Überlegungen zum Jahresende

05:00 ► Wertpapierfragen und steuerliche Aspekte

11:14 ► Rückwirkende Aufhebung der Verlustverrechnung

12:15 ► Kryptowährungen und steuerliche Entwicklungen

18:10 ► Zukünftige steuerliche Regelungen und Bestandsschutz

19:45 ► Steuerliche Aspekte der Wallet-Trennung

22:45 ► NFTs und ihre steuerlichen Implikationen

24:01 ► Herausforderungen beim Ausleihen von Tokens

26:19 ► Gas Fees und ihre steuerliche Behandlung

31:46 ► Umgang mit Finanzämtern und Verantwortung für die steuerliche Dokumentation beim Trading



Das Video wurde am 12.12.2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.