Trading-Chance Lululemon: Kurssprung als Schlussstein der Erholung?

Die jüngste Quartalsbilanz des an der US-Börse Nasdaq notierten kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon übertraf im abgelaufenen Quartal zwar die Analystenprognosen, aber nicht allzu deutlich. Trotzdem reagierte die Aktie mit einem immensen Kurssprung ... der sie aber deutlich über das durchschnittliche Kursziel der Experten beförderte. Eine Trading-Chance Short.

Der Umsatz von Lululemon legte im am 31.10. abgelaufenen dritten Geschäftsjahresquartal von 2,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 2,4 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,81 US-Dollar und damit ein gutes Stück über der Konsens-Prognose der Analysten von 2,71 US-Dollar. Das waren gute Ergebnisse in einem schwierigen Konsumumfeld. Dass die Aktie daraufhin zulegte, war nachvollziehbar, aber:

Durchschnittliches Analysten-Kursziel erreicht

Das Umfeld für Sportartikel in einer exklusiven Preisklasse, wie sie Lululemon anbietet, dürfte auf absehbare Zeit nicht günstiger werden. Immer mehr Regionen sehen vorsichtiger werdende Verbraucher. Und ob die zu erwartende, drastische Umwälzung der US-Wirtschafts- und Fiskalpolitik Lululemon im wichtigsten Markt USA ein besseres Konsumumfeld bescheren wird, ist zumindest fraglich. Daher wundert es nicht, dass die wenigsten Analysten nach der Bilanz ihre Einschätzungen angehoben haben. Was dazu führte, dass die Lululemon-Aktie das durchschnittliche Kursziel der Experten bereits überboten hat, das liegt derzeit bei 372 US-Dollar.

Kurssprung als Abschluss der Gegenbewegung?

Auch aus chart- und markttechnischer Sicht ist ein Short-Trade jetzt eine Überlegung wert. Wir sehen, dass die Aktie als Reaktion auf die Quartalsbilanz vom 6.12. den aufwärts weisenden Keil, der die Erholung der Aktie nach ihrem Abstieg des ersten Halbjahres geführt hatte, ausgebrochen war. Dadurch ist der Kurs an die untere Begrenzung einer im März entstandenen großen Abwärts-Kurslücke gestoßen.

Dass sie dort dann auf Abgabedruck traf deutet an, dass viele Akteure der Ansicht sind, dass diese moderat besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen das Problem eines eingetrübten Wachstumsumfelds nicht vom Tisch wischen konnten. Dies in Verbindung mit der überkauften Markttechnik ist für risikofreudige Trader eine spannende Basis für einen Short-Trade.

Ein Short-Zertifikat setzt auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 539,235 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,54. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 433 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0490 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 9,95 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Lululemon lautet HS2HVE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 420 US-Dollar, 481 US-Dollar, 516 US-Dollar

Unterstützungen: 368 US-Dollar, 358 US-Dollar, 338 US-Dollar, 318 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Lululemon Athletica

Basiswert Lululemon WKN HS2HVE ISIN DE000HS2HVE9 Basispreis 539,235 US-Dollar K.O.-Level 539,235 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,54 Stop Loss-Level 9,95 Euro

