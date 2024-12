Kolumne von Stefan Riße

Stefan Risse hinterfragt die Gehaltsspitzen bei Volkswagen. Welche Signale setzen Spitzenverdiener wie Oliver Blume in Krisenzeiten?

Der Tarifstreit bei VW wirft ein Schlaglicht auf die Problematik der deutschen Automobilindustrie. Die Positionen könnten nicht weiter voneinander entfernt sein: Der Vorstand will Werke schließen und fordert Lohnkürzungen von zehn Prozent, während der Betriebsrat höchstens bereit ist, die vormals beschlossene Lohnerhöhung von 5,1 Prozent nicht an die Mitarbeiter auszuzahlen, sondern in einen Fonds einzuzahlen, aus dem dann Teilzeitmodelle finanziert werden sollen.