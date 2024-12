EQS-News: Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 // Dividendenvorschlag steigt um 10% auf 1,60 Euro je Aktie // Verbesserung der ESG-KPIs

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 // Dividendenvorschlag steigt um 10% auf 1,60 Euro je Aktie // Verbesserung der ESG-KPIs



Umsatz steigt um 5% auf 511,4 Mio. EUR (2022/23: 488,0 Mio. EUR); Anteil wiederkehrender Erlöse weiterhin bei 55%

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS): 34,0 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR)

Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie (Vorjahr 1,45 EUR je Aktie)

Nachhaltigkeitsbericht 2023/24 veröffentlicht

Organisation auf weiteres Wachstum ausgerichtet und konsolidierten Marktauftritt implementiert

Weiteres Wachstum mit steigender Profitabilität im Geschäftsjahr 2024/25 erwartet

Anstieg der EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) mittelfristig auf über 8% im Geschäftsjahr 2025/26 geplant

Filderstadt, 16. Dezember 2024 – Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihren Geschäftsbericht 2023/24 veröffentlicht und die im November veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demzufolge stieg der Umsatz von 488,0 Mio. EUR im Vergleichszeitraum auf 511,4 Mio. EUR; ein Anstieg von 5%. Das erfreuliche Wachstum resultiert insbesondere aus der hohen Nachfrage von Neu- und Stammkunden nach SAP-Conversions (Migrationen) sowie nach cloudbasierten SAP S/4HANA Lösungen (RISE und GROW). Die wiederkehrenden Erlöse im Berichtszeitraum beliefen sich auf 283,2 Mio. EUR, nach 266,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) für die Gruppe stieg deutlich um 92% auf 34,0 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) verbesserte sich auf 6,7% und lag damit annähernd doppelt so hoch wie im Vorjahr (2022/23: 3,6%).

Auch die Bilanz- und Finanzierungskennzahlen fielen erfreulich aus. Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht auf 343,1 Mio. EUR (2022/23: 341,7 Mio. EUR). Mit einem Eigenkapital in Höhe von 110,1 Mio. EUR (2022/23: 100 Mio. EUR) ergibt sich damit eine komfortable Eigenkapitalquote von 32% (2022/23: 29%).

Kontinuierliche Steigerung der Dividende und stabile Ausschüttungsquote // Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt

Vorstand und Aufsichtsrat der All for One wollen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,60 EUR je Aktie (2022/23: 1,45 EUR je Aktie) für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von 43% und auf Basis des Aktienkurses von 48,3 EUR vom 30. September 2024 einer Dividendenrendite von 3,31%.

»All for One befindet sich auf einen gesunden Wachstumskurs in einem Markt mit steigender Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben wir die Grundlagen gelegt, damit wir als internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP von der hohen Nachfrage des Mittelstands nach Digitalisierungslösungen profitieren können. Mit einer stabilen Dividendenpolitik wollen wir die Aktionäre an unserem profitablen Wachstum teilhaben lassen«, erläutert Michael Zitz, CEO von All for One.

All for One hat im November 2024 zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 7 Mio. EUR bekannt gegeben. Der Vorstand der All for One Group SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 im Zeitraum 25. November 2024 bis zum 3. März 2025 insgesamt bis zu 100.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen.

Nachhaltig auf Kurs

Zeitgleich mit dem Geschäftsbericht hat All for One auch den Nachhaltigkeitsbericht 2023/24 veröffentlicht. Darin berichtet die Gesellschaft über die Fortschritte bei der Umsetzung der ESG-Strategie und über die Entwicklung relevanter ESG-Kennzahlen in den Themenfeldern Umwelt, Soziales und Governance. Das Unternehmen hat mittlerweile 2.810 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in acht Ländern. 37,4% des Personals sind weiblich.

Im Jahr 2022 hatte All for One erstmals Schuldscheindarlehen mit einer Nachhaltigkeitskomponente aufgelegt. Das Unternehmen hat so seine verantwortungsbewusste Unternehmensführung mit einer finanziellen Komponente untermauert. Hinterlegt sind zwei Zielkennzahlen, deren Verfehlung eine Margenerhöhung zur Folge hätte. Bei den CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) lag der Wert nach 6.032 tCO 2 e im Vergleichszeitraum zum Geschäftsjahr 2023/24 bei 5.595 tCO 2 e. Angestrebt wird ein Rückgang um 35% bis zum 30. September 2028 gegenüber dem Referenzwert der erstmaligen Messung 2022/23. Der Bereich »Social« wird mit der Kennzahl »Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen« gesteuert. Ende 2022/23 liegt dieser Anteil bei 19,9% und soll bis 2028 um 8% gesteigert werden. Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres wurde ein Anteil von 21,5% erreicht.

Weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25 erwartet

All for One erwartet eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Der insgesamt schwächeren wirtschaftlichen Konjunktur steht auf der anderen Seite die steigende Notwendigkeit zur Digitalisierung und die Dringlichkeit zur Migration auf cloudbasierte ERP-Systeme gegenüber. Dennoch sind auch weiterhin Schwankungen und Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und Projektstarts zu erwarten.

Für dieses Umfeld ist All for One als Berater und Service-Provider über den ERP-Lebenszyklus hervorragend positioniert. Der Vorstand erwartet auf Basis der aktuellen Kenntnisse und basierend auf einer weiterhin robusten und guten Auftragslage und einer stabilen und breiten Kundenbasis für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzvolumen zwischen 525 Mio. EUR und 540 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 36,5 Mio. EUR und 40,5 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR) bewegen. Die ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 und die umfangreiche Auftragspipeline bestätigen diese Einschätzung.

Auch für die nächsten Jahre geht die All for One Group von einem robusten, organischen Wachstum der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen und Märkten ergänzt werden soll. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll im Geschäftsjahr 2025/26 über der 8%-Schwelle liegen.

Der Geschäftsbericht 2023/24 findet sich auf der Website von All for One unter www.all-for-one.com/annual_reports_d. Der Nachhaltigkeitsbericht 2023/24 kann unter www.all-for-one.com/sustainability_reports_d angerufen werden.

Kennzahlen von Oktober 2023 bis September 2024 und 4. Quartal 2023/24 in Mio. EUR 10/2023 –

09/2024 10/2022 –

09/2023 +/- 07/2024 –

09/2024 07/2023 –

09/2023 +/- Umsatz 511,4 488,0 5% 132,6 124,2 7% Cloud Services und Support 142,2 127,7 11% 36,6 33,7 9% Software Lizenzen und Support 155,1 144,8 7% 40,7 37,9 7% Consulting und Services 194,8 196,8 -1% 50,0 48,7 3% CONVERSION/4 19,4 18,6 4% 5,3 3,9 36% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 34,0 17,7 92% 13,4 6,3 >100% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 6,7 3,6 10,1 5,1 EBIT 28,4 14,9 91% 12,0 5,0 >100% EBIT-Marge in % 5,6 3,1 9,0 4,0 Periodenergebnis 18,3 11,2 64% 7,9 4,3 83% Ergebnis je Aktie in EUR 3,70 2,23 66% 1,61 0,86 87% in Mio. EUR 30.09.2024 30.09.2023 Bilanzsumme 343,1 341,7 Flüssige Mittel 62,6 62,6 Eigenkapitalquote in % 32 29

Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden – darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer – bei der Unternehmenstransformation. Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

