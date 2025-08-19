EQS-News: Delisting der Aktien der artnet AG von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 22. August 2025

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Delisting/Sonstiges

Delisting der Aktien der artnet AG von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 22. August 2025



19.08.2025 / 15:41 CET/CEST

Delisting der Aktien der artnet AG von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 22. August 2025

Frankfurter Wertpapierbörse bestätigt Delisting zum Ablauf der weiteren Angebotsfrist des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots der Leonardo Art Holdings GmbH

Aktionäre der artnet AG können das Übernahme- und Delisting-Angebot noch bis zum 22. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) annehmen

Berlin/New York, 19.August 2025 – Der Vorstand der artnet AG („Gesellschaft“) wurde heute über den Beschluss der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse informiert, dass der von der Gesellschaft beantragte Widerruf der Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1K0375 („Delisting“) mit Ablauf des 22. August 2025 wirksam wird. Damit werden die Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des 22. August 2025 nicht mehr im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein. Mit Wirksamkeit des Delisting entfallen künftig alle mit einer Notierung im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse verbundenen Transparenzpflichten, einschließlich der Ad-hoc-Publizitätspflicht und der Pflicht zur Erstellung von Halbjahresfinanzberichten.

Die Gesellschaft hat zusätzlich bei den Börsen in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart sowie bei der Tradegate Exchange angeregt, dass die Aktien der Gesellschaft unverzüglich nach Wirksamkeit des Delisting zum Ablauf des 22. August 2025 nicht mehr im Freiverkehr an diesen Börsen gehandelt werden und bestehende Notierungen mit Wirkung zu diesem Zeitpunkt eingestellt werden. Sofern die Börsen dieser Anregung folgen, ist ab diesem Zeitpunkt kein börslicher Handel mit Aktien der Gesellschaft mehr möglich.

Das Delisting erfolgt im Zuge des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots der Leonardo Art Holdings GmbH vom 8. Juli 2025 an alle Aktionäre der Gesellschaft („Angebot“). Aktionäre können das Angebot, das keinen Vollzugsbedingungen unterliegt, noch bis zum 22. August 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), annehmen. Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft den Aktionären der Gesellschaft empfohlen, das Angebot anzunehmen. Für weitere Informationen wird auf die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem Angebot verwiesen, das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.artnet.com/investor-relations/ im Bereich "Übernahme- und Delisting-Angebot" abrufbar ist.

Kontakt:

artnet AG

Sophie Neuendorf (Vice President)

– Investor Relations –

sneuendorf@artnet.com

