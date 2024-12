Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Markteinführung

Xlife Sciences AG kündigt geplanten Börsengang der VERAXA Biotech AG an der US-amerikanischen NASDAQ im Geschäftsjahr 2025 an



16.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 16. Dezember 2024: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt die geplante Börsenkotierung ihres Portfoliounternehmens, der VERAXA Biotech AG, an der NASDAQ Börse, New York, USA, bekannt, basierend auf einem entsprechenden einstimmigen Beschluss der ordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 13. Dezember 2024. Das Listing ist für das Geschäftsjahr 2025 geplant und wird mit ausgesuchten Investmenthäusern, institutionellen Investoren und Kapitalmarktexperten durchgeführt.

Die VERAXA Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Heidelberg. Die VERAXA Biotech AG ist spezialisiert auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoffkandidaten (ADCs) und bispezifischen T-Zell-Engagern der nächsten Generation. Beide Medikamentenklassen haben das Potenzial, die Krebsmedizin nachweislich zu verbessern und standen in den letzten Jahren im Mittelpunkt umfangreicher Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten in der Branche. Die VERAXA Biotech AG befindet sich auf einem vielversprechenden Wachstumspfad und beabsichtigt 2025 erste Assets auszulizenzieren, respektive zu verpartnern.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die geplante Kotierung der VERAXA Biotech AG an der US-Börse NASDAQ ist eine strategische Entscheidung, um das Wachstum des Unternehmens und seiner Pipeline zu beschleunigen. Das Interesse der pharmazeutischen Industrie und der medizinischen Fachwelt an solchen neuartigen Krebstherapien ist nach wie vor sehr hoch. VERAXA will sich bei der Weiterentwicklung dieser Therapien an vorderster Front positionieren und Produkte auf den Markt bringen, die sowohl hochwirksam als auch wesentlich sicherer in der Anwendung sind als die heutige Standardtherapie. Zudem bedeutet dieser wichtige Meilenstein einen weiteren erfolgreichen Exit für unsere geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre und zeigt die Qualität und Werthaltigkeit unseres Portfolios».

Die VERAXA Biotech AG ging 2021 aus dem Zusammenschluss der Velabs Therapeutics GmbH und der Araxa Biosciences GmbH hervor. Beides Ausgründungen aus dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg, einem der renommiertesten Institute für biowissenschaftliche Forschung und Technologieentwicklung in Europa. Das Unternehmen hat seine therapeutische Pipeline organisch, über Partnerschaften und durch die Übernahme eines Programms in der klinischen Phase zur Behandlung bestimmter blutbasierter Krebsarten im Jahr 2023 erweitert. Im Jahr 2024 hat die VERAXA Biotech AG seine neuartige BiTAC-Technologie auf den Markt gebracht, eine patentierte, neuartige Strategie zur Erhöhung der Sicherheit und Wirksamkeit künftiger Krebstherapien, und eine Forschungskooperation zur Entwicklung neuartiger Radiopharmazeutika auf der Grundlage seiner proprietären Click-Chemistry-Plattform unterzeichnet.

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG



Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.veraxa.com.

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 Valorennummer: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2051385

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2051385 16.12.2024 CET/CEST