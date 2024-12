DHL Group leidet unter Konjunkturschwäche

Der DHL-Aktie droht am Dienstag ein Kurstief seit Oktober 2022. Mit 34,04 Euro im Tagestief egalisierten die Papiere das jüngste Tief von Mitte November. Zuletzt verloren die Anteile 2,5 Prozent. Es war der vierte Börsentag mit Verlusten in Folge, im Börsenjahr 2024 sind DHL Group mit minus 24 Prozent der sechstgrößte Verlierer im Dax.

Ein Händler sprach von einer angeschlagenen Konsumentenstimmung auf dem Heimatmarkt. Das drohe sich im wichtigen Weihnachtsgeschäft negativ auszuwirken auf das sogenannte B2C-Geschäft, also auf Transporte von Unternehmen an Endkunden. Die gesamtwirtschaftliche Lage dürfte zudem auch das B2B-Segment belasten, also Lieferungen unter Geschäftskunden.