IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Dieser Hidden Champion hat immer Konjunktur

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Dieser Hidden Champion hat immer Konjunktur

Gerade in Zeiten wirtschaftspolitischer Unsicherheiten sind Aktien aus dem Bereich der Infrastruktur bei Anlegern beliebt. Denn sie gelten aufgrund ihrer robusten Geschäftsmodelle als besonders krisenfest. Ein Unternehmen aus diesem Segment ist De.mem - ein Marktführer in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, dessen Aktie Anleger im Blick haben sollten.

Sauberes Wasser: eine kritische Ressource

Ohne sauberes Wasser läuft sprichwörtlich nichts mehr. Deshalb zählt die Aufbereitung der begrenzt verfügbaren Ressource rund um den Globus zu den wichtigsten Zielen auf Unternehmens-, Kommunal-, Länder- und sogar auf WHO-Ebene.

Das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, denn es hat sich auf Wasseraufbereitungstechnologien spezialisiert und bietet innovative Lösungen für die Reinigung und Wiederverwendung von Wasser. Mit Produkten wie Membran- und Ultrafiltrationssystemen sowie Dienstleistungen zur Abwasserbehandlung und Wartung von Anlagen, die höchste Qualitätsstandards sowie staatliche oder WHO-Vorschriften erfüllen, deckt De.mem die Bedürfnisse von Industrie, Kommunen und Privatkunden ab.

Die Systeme von De.mem können standardisiert oder kundenspezifisch angepasst, und für den einfachen Einsatz an dezentralen Standorten einfach in einem Industriecontainer verpackt werden, der den Transport und die Installation erleichtert. Das robuste Design der Systeme sorgt zudem für einen geringen Wartungsaufwand und einen hohen Automatisierungsgrad für einen einfachen Betrieb.

Multi-Milliarden-Dollar-Markt Wasseraufbereitung

Zu den wichtigsten Markttreibern für De.mem zählen die zunehmende Wasserknappheit und - als Folge davon - die verstärkte Regulierung, die Unternehmen zu Investitionen in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen zwingt. Dies wird das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben: Der weltweite Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung wurde im Jahr 2023 auf gut 323 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich auf rund 618 Mrd. USD im Jahr 2032 ansteigen, was einer CAGR von 7,5% während des Prognosezeitraums entspricht¹. Deshalb konzentriert sich De.mem auf das spezielle Segment der Firmen- und Industriekunden wie beispielsweise Rio Tinto (Bergbau), Givaudan (Nahrungsmittel) oder FMC Technip (Öl und Gas).

Im Gegensatz zu klassischen Infrastruktur-Anbietern wie Veolia, die oft in groß angelegten Ausschreibungsverfahren um staatliche oder kommunale Großprojekte konkurrieren, verfolgt De.mem einen spezialisierten Ansatz. Diese Fokussierung ermöglicht es De.mem, stabile Kundenbeziehungen mit Unternehmen aufzubauen, die zumeist eine Vielzahl von Fabriken oder Produktionsstätten betreiben. Durch langfristige Serviceverträge und wiederkehrende Einnahmen erzielt das Unternehmen eine stabile Ertragsbasis, die es von den zyklischen Schwankungen des klassischen Infrastrukturgeschäfts abhebt.

Ein wachsendes Unternehmen mit stabilen Einnahmen

Sauberes Wasser ist eine unverzichtbare Ressource und die Lösungen von De.mem tragen dazu bei, den Zugang zu sichern, die Umwelt zu schützen und die Stabilität von Produktionsprozessen sowie der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten. Infrastruktur-Aktien wie die von De.mem gelten als krisensicher, da die Nachfrage nach deren Produkten und Dienstleistungen auch in unsicheren Zeiten stabil bleibt.

Das bestätigen die jüngsten Bilanzkennzahlen des Unternehmens: De.mem Limited meldete für das dritte Quartal 2024 Rekordeinnahmen². Der Zahlungseingang lag bei über sieben Millionen AUD, was einem Wachstum von 23 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und das 22. Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal markiert. Das Unternehmen profitierte dabei von wiederkehrenden Einnahmen (etwa 90 % der Gesamteinnahmen), die aus langfristigen Serviceverträgen, Wartungen und Materiallieferungen stammen.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

¹ https://www.fortunebusinessinsights.com/water-and-wastewater-treatment-market-102632

² https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18619821-30-september-2024-quartalbericht-rekordeinnahmen-positiver-operating-cash-flow

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

