IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS und Avinor treiben Automated-Tower-Betrieb in ganz Norwegen voran

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS und Avinor treiben Automated-Tower-Betrieb in ganz Norwegen voran

Wien (IRW-Press/17.12.2024) -

*

Frequentis wird seine fortschrittliche Automated-Tower-Lösung für den Flughafen Oslo und bis zu 14 regionale Flughäfen liefern

*

Die Lösung wird die Sicherheit und Effizienz steigern und wird so dem künftigen Kapazitätsbedarf gerecht

Frequentis wurde von Avinor AS, dem staatlichen Betreiber von Norwegens Flughäfen und Flugsicherungsdiensten, mit der Modernisierung der Flugsicherung am Flughafen Oslo, dem größten des Landes, sowie an bis zu 14 regionalen Flughäfen beauftragt. Das Projekt New Tower System Oslo (NeTSO) wird eine hochmoderne Technologie einsetzen, um die Sicherheit und Effizienz zu steigern. Zugleich wird der Flughafen für künftiges Wachstum gerüstet und die Konformität mit dem European Common Project One gewährleistet.

Das Programm startet Ende 2024 und schafft die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bei allen norwegischen Tower-Installationen. Die auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgerichtete Lösung ermöglicht es dem Flughafen Oslo, sich auf künftige Verkehrsszenarien vorzubereiten, und versetzt Flughäfen in ganz Norwegen in die Lage, das künftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen und dabei Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Sie wird die bestehenden Systeme Advanced Surface Moving Guidance and Control System (A-SMGCS) und Electronic Flight Strips (EFS) ersetzen. Fluglots:innen wird eine integrierte Lösung zur Verfügung gestellt, die Flugdaten, Luft- und Bodenüberwachung mit einer Routing-Funktion, Abflugmanagement (DMAN) und Sicherheitstools zu einem einheitlichen nutzungsfreundlichen und integrierten Lots:innenarbeitsplatz kombiniert. Künftige Programmphasen werden auch Remote-Tower-Funktionen umfassen, die einen reibungslosen Betrieb in Notfallsituationen gewährleisten, sowie eine mögliche zusätzliche Fernsteuerung einer dritten Piste.

"Frequentis hat sich durch hohe Standards in allen Schlüsselbereichen ausgezeichnet, von der Produktqualität über die Lieferung bis hin zur Schulung. Dass sie unsere Erwartungen in entscheidenden Aspekten erfüllen konnten, zeigt ihr Engagement für die Lieferung innovativer und verlässlicher Lösungen für Avinor", sagt Abraham Foss, CEO von Avinor.

"Wir fühlen uns geehrt und sind fest entschlossen, unsere starke langjährige Partnerschaft mit Avinor weiter auszubauen, die weiterhin eine enge Zusammenarbeit fördern und Innovation zum beiderseitigen Nutzen vorantreiben wird", sagt Norbert Haslacher, CEO von Frequentis. "Unsere Lösung wird Avinor dabei unterstützen, den steigenden Kapazitätsbedarf mit einem einheitlichen und modernen Ansatz für den Tower-Betrieb landesweit zu decken und dabei die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten."

Frequentis und Avinor haben sein 2002 eine starke Partnerschaft aufgebaut. Seither hat Frequentis Norwegens Sprachkommunikationssysteme, Ankunftsmanagement (AMAN), Aeronautical Message Handling System (AMHS) sowie Tower-Systeme geliefert.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung. Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.