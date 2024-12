Aktien New York: Dow im Plus vor US-Zinsentscheid - Nasdaq dagegen schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem letzten diesjährigen US-Zinsentscheid zeigt sich unter den New Yorker Leitindizes eine gemischte Tendenz. Wenn die Fed zwei Stunden vor Handelsschluss ihre Entscheidung kommuniziert, könnten die Karten dann neu gemischt werden: Erwartet wird eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr, aber mehr noch dürften die begleitenden Kommentare der Währungshüter zur Geldpolitik im neuen Jahr im Fokus stehen.

Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial 0,21 Prozent auf 43.541,98 Punkte zu. Er könnte damit einen neuen Versuch unternehmen, seine mittlerweile neuntägige Verluststrecke zu beenden. Nach Bloomberg-Daten hat es eine solch lange Negativserie seit 1978 nicht mehr gegeben.

Die anderen New Yorker Indizes, die zuletzt deutlich besser dastanden als der Dow, knüpften am Mittwoch dagegen an ihren schwachen Vortag an. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 6.042,45 Punkte und der Nasdaq 100 lag mit 0,47 Prozent im Minus bei 21.897,69 Zählern. Er bleibt damit auf Tuchfühlung zu seinem Rekord./tih/men