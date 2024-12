FDP stellt Programm zur Bundestagswahl vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP zieht mit Forderungen nach Steuererleichterungen, Bürokratieabbau und einer grundlegenden Reform des Bürgergeldes in den Bundestagswahlkampf. Das geht aus dem Entwurf ihres Wahlprogramms hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Der designierte Generalsekretär Marco Buschmann will das Programm am Mittwoch in Berlin vorstellen.

Die FDP, die sich als Anwalt der Wirtschaft versteht, verlangt "tiefgreifende und strukturelle Reformen" für eine "echte Wirtschaftswende". Dazu gehört für sie unter anderem das Senken der Unternehmenssteuern auf unter 25 Prozent. Entlastet werden sollen auch die Arbeitnehmer. So will die FDP den Grundfreibetrag, bis zu dem keine Einkommensteuer anfällt, um mindestens 1.000 Euro erhöhen.

Bei der Altersabsicherung setzt sich die FDP für einen "wirklich flexiblen Renteneintritt" ein. Die Menschen sollen selbst entscheiden können, wann für sie der Ruhestand beginnt. Außerdem haben die Liberalen erneut ihre Forderungen nach einer "individuelle Aktienrente" und nach einem "Altersvorsorgedepot für die private Altersvorsorge" in das Programm geschrieben./sk/DP/men