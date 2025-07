Gastrosteuer: Klingbeil sieht keinen Spielraum für Länder-Entlastung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht keine Spielräume des Bundes, um die Länder bei der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale sowie der Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie für Steuerausfälle zu entlasten. Dazu gebe es keine Spielräume, das wolle er sehr deutlich sagen, sagte der SPD-Politiker bei der Vorstellung der Haushaltspläne in Berlin. Die beiden Maßnahmen seien in den Koalitionsverhandlungen auch von Ländervertretern vorangebracht worden. Es gebe keine Kompensationsmöglichkeit.

Bundestag und Bundesrat hatten einen "Wachstumsbooster" beschlossen mit steuerlichen Entlastungen für Firmen - dies sorgt für massive Steuerausfälle auch bei Kommunen und Länder. Der Bund hatte milliardenschwere Kompensationen zugesagt. Das ist ein Grund dafür, dass die Lücke in der Finanzplanung des Bundes von 2027 bis 2029 deutlich gestiegen ist./hoe/DP/mis