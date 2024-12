Top-Ökonomin Schnitzer bleibt bis 2030 im Sachverständigenrat für Regierung

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer soll bis Ende Februar 2030 in dem Beratergremium für die Bundesregierung bleiben.

Das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium teilte in Berlin mit, das Kabinett habe die Personalie am Mittwoch beschlossen und dem Bundespräsidenten eine erneute Berufung vorgeschlagen. Die Annahme gilt damit als sicher. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, Schnitzer sei eine überparteilich anerkannte Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte.

Schnitzer ist seit 2022 Vorsitzende des sogenannten Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie wird zwar bis 2030 in das Gremium berufen. Über den Vorsitz entscheiden die fünf Mitglieder aber selbst. Schnitzer ist seit 2020 Wirtschaftsweise. Ihr bisheriges Mandat wäre Ende Februar 2025 ausgelaufen. Schnitzer lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

