Adnoc sichert sich über 91 Prozent an Covestro

Die milliardenschwere Übernahme von Covestro durch den arabischen Ölriesen Adnoc steht vor der Zielgeraden.

Inzwischen habe Adnoc 91,3 Prozent der Aktien des Leverkusener Kunststoffherstellers eingesammelt, teile Adnoc am Donnerstag mit. Die Transaktion werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2025 vollständing unter Dach und Fach sein. Adnoc will den im Dax gelisteten Konzern einschließlich Schulden für bis zu 16 Milliarden Euro übernehmen.

Nach monatelangem Werben hatte sich der Staatskonzern aus Abu Dhabi Anfang Oktober mit Covestro auf ein Angebot geeinigt. Je Aktie zahlt Adnoc 62 Euro. Aktuell notieren die Covestro-Papiere bei 56 Euro.