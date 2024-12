Dead-Cat-Bounce? | Micron unter Druck

Der Tag der Notenbankentscheidung bringt oftmals Reaktionen, die nicht von großer Dauer sind. Entsprechend versucht die Wall Street eine Erholung. Die Reaktion auf die FED-Tagung scheint übertrieben, zumal wesentliche Punkte bereits in den Erwartungen reflektiert waren. Die vielen Warnungen vor einem überhitzten Markt, mit zu viel Optimismus, hat zu dem Kursrutsch sicherlich auch beigetragen. Viele Investoren dürften das Jahr allerdings schon abgehakt haben, mit dem Risiko, dass weitere Gewinne in den nächsten Tagen gesichert werden. Unter Druck stehen die Aktien von Micron und Lennar, die unter flauen Aussichten und Abstufungen leiden. Das Ertragsumfeld fällt seit letzter Nacht ansonsten gemischt aus, mit den Aktien von Accenture solide im Plus und Lamb Weston fast 20 Prozent schwächer.



