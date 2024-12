Die meistgehandelten Produkte: Aktuelle Entwicklungen bei Infineon

Heute startete der DAX® deutlich tiefer und fiel unter die Marke von 20.000 Punkten. Der Rückgang wurde durch die dritte Leitzinssenkung der Fed in Folge ausgelöst. Trotz der Zinssenkung bleibt die Inflation hoch, weshalb für das kommende Jahr weniger Zinssenkungen prognostiziert werden. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Knock-Out-Optionsscheine auf Infineon.

Infineon Technologies hat kürzlich ein neues Büro in Kaohsiung, Taiwan, eröffnet, um seine Präsenz im asiatischen Markt zu stärken. Zudem hat das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit EVE Energy angekündigt, um die nächste Generation von Batteriemanagementsystemen zu entwickeln. Diese Entwicklungen könnten das Wachstumspotenzial von Infineon weiter erhöhen. Doch die Aussichten des Micron Technology belasten die Chip-Branche. Das Papier von Infineon gab heute umd knapp 3,7 Prozent nach. Auch Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall bleiben gefragt. Der Rüstungskonzern hat kürzlich eine bedeutende Mitteilung über den Erwerb von Stimmrechten veröffentlicht. NVIDIA hat in den letzten Tagen eine Korrektur erfahren, nachdem der CEO von Microsoft andeutete, dass die Nachfrage nach KI-Chips möglicherweise nachlässt. Trotz dieser kurzfristigen Rückgänge bleibt die langfristige Perspektive für NVIDIA positiv. Zuletzt stehen noch Long Faktor-Optionsscheine auf Coinbase im Blickpunkt der Anleger. Coinbase steht derzeit im Fokus aufgrund der Entscheidung, Wrapped Bitcoin (WBTC) von seiner Plattform zu delisten. Diese Entscheidung wurde von einem Bundesrichter bestätigt, was zu einer erhöhten Volatilität der Aktie geführt hat. Zudem hat Coinbase kürzlich eine Partnerschaft mit Patchwork angekündigt, um die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen zu vereinfachen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG0FT8 2,75 20052,00 Punkte 19805,22 Punkte 73,82 Open End DAX® Put HD2NHU 7,33 20054,00 Punkte 20770,38 Punkte 27,76 Open End DAX® Put HD270K 5,17 20054,00 Punkte 20549,71 Punkte 37,92 Open End Infineon Technologies Call UG0UFL 0,99 325,825 EUR 31,66 EUR 31,43 Open End Infineon Technologies AG Put HD88JB 0,23 325,625 EUR 34,62 EUR 14,46 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2024; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 2,21 617,80 EUR 700,00 EUR 29,93 19.03.2025 DAX® Call UG0CVN 0,78 20045,50 Punkte 20700,00 Punkte 263,70 17.01.2025 DAX® Call HD1GMA 2,35 20041,16 Punkte 21000,00 Punkte 81,88 18.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD33JN 1,08 131,93 USD 160,00 USD 122,68 15.01.2025 SAP SE Call UG0NGD 0,67 236,025 EUR 250,00 EUR 37,33 19.02.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2024; 11:13 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD4E0G 13,20 364,325 USD 233,16 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 16,76 618,20 EUR 490,67 EUR 5 Open End DAX® Short HC99JS 0,38 20065,50 Punkte 22266,99 Punkte -10 Open End DAX® Short HD90P9 0,53 20065,50 Punkte 21052,34 Punkte -25 Open End Coinbase Global Inc. Long HD31EY 0,86 289,245 USD 209,95 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2024; 11:17 Uhr;

