EQS-News: Titansafe kooperiert mit Portfolio Control – Gemeinsam auf Wachstumskurs - ISIN: DE000A383EA2

Taufkirchen, 19. Dezember 2024 – Die Titansafe GmbH, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich hochsicherer Schließfachlösungen, hat einen weiteren strategischen Meilenstein erreicht. Seit Herbst dieses Jahres wird das Unternehmen von der Portfolio Control GmbH bei sämtlichen kapitalmarktrelevanten Fragestellungen beraten. Die Portfolio Control GmbH gehört zu den führenden Multi Family Offices und Kapitalmarkthäusern im Alpenraum und ist seit vielen Jahren als zugelassener Emissionsexperte der Börse München tätig. Diese Zusammenarbeit stärkt die Marktposition von Titansafe und hebt die Attraktivität der Titansafe-Anleihe hervor, die seit dem 1. August 2024 erfolgreich platziert ist.

Portfolio Control: Expertise in Vermögensoptimierung

Portfolio Control ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalmarktstrategien. Mit langjähriger Erfahrung unterstützt das Unternehmen sowohl institutionelle als auch private Anleger bei der Diversifizierung ihres Portfolios und der Sicherung langfristiger Renditen. Portfolio Control steht für Transparenz, Zuverlässigkeit und innovative Ansätze bei der Optimierung von Investments.

Blick nach vorn: Ein erfolgreiches Jahr 2025

Titansafe freut sich auf das Jahr 2025, in dem das Unternehmen mit der Eröffnung der ersten Filialen in das operative Geschäft eintritt. Diese Meilensteine markieren den Beginn einer neuen Ära, in der Sicherheit, Innovation und Kundenservice auf höchstem Niveau vereint werden. Die Anleihe bietet attraktive Konditionen und unterstützt die Expansion des Unternehmens, einschließlich der Eröffnung neuer Standorte in München und weiteren Städten. Mit einem festen Zinssatz von 11 % und einer Bonusverzinsung bei der Eröffnung neuer Filialen bietet die Anleihe eine attraktive Investitionsmöglichkeit für institutionelle und private Anleger. https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a383ea2-titansafe-schliessfachanlagen-gmbh-11-24-30

Gemeinsame Ziele: Sicherheit trifft auf finanzielle Expertise

Durch die Kooperation mit Portfolio Control gewinnt Titansafe Zugang zu einem breiten Netzwerk von Investoren und profitiert von fundierten Marktanalysen und Kapitalstrategien. Gleichzeitig stärkt Portfolio Control sein Portfolio durch die Einbindung eines innovativen und zukunftsorientierten Unternehmens wie Titansafe. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, die Finanzierungsziele der Titansafe-Anleihe zu optimieren und das Geschäftsmodell des Unternehmens weiter zu skalieren.

Über TitanSafe GmbH

Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schliessfachlösungen zu werden. Interessierte Anleger sind eingeladen, den Wertpapierprospekt auf unserer Webseite unter www.titansafe.de/investorrelations einzusehen.

Kontakt:

TitanSafe Schließfachanlagen GmbH

Email: presse@titansafe.de

Web: www.titansafe.de

Tel: +49 89 99734167

