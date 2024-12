Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Douglas, Sixt, Aixtron, Münchener Rück, Continental, Siemens, Jabil, Birkenstock, Oklo, Lennar, Palantir und Nike.

Ouch! Das war heftig. Nach der erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte ging der gesamte Aktienmarkt gestern auf Tauschstation. Besonders hart wurden Wachstumswerte und Small Caps getroffen. Der Russel 2000 erlebte den schlechtesten Handelstag seit Juni 2020. Aber was ist der Grund für den Panik-Crash? Martin geht in der heutigen Live-Sendung darauf ein.

Einer der wenigen Gewinner des gestrigen Tages war die Birkenstock-Aktie. „Ugly for a reason" sah noch nie so gut aus! Ein Blick in die Zahlen zeigt, wie gut es momentan bei dem Hersteller von Sandalen und Schuhen läuft.

Nike muss heute in der Nachbörse zeigen, ob der Boden in der Aktie drin ist. Hier wird es darauf ankommen, was der neue CEO im Earnings.-Call zu berichten hat.