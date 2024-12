Deutschland: Weitere Verluste erwartet

Der Dax verliert vor dem Wochenende die Marke von 20.000 Punkten wohl aus den Augen und setzt seine Korrektur fort. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax am Freitag ein Minus von 0,6 Prozent auf 19.848 Punkte.

Damit zeichnet sich nach dem jüngsten Rekord bei 20.522 Punkten der sechste Verlusttag in Folge ab. Die mittelfristige 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 19.582 Punkten gerät ins Blickfeld. Der EuroStoxx 50 der Leitindex der Eurozone, wird am Freitag 0,7 Prozent tiefer erwartet.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Gewinnmitnahmen der Anleger deutlich befeuert. Dem Kursgewitter in den USA hatten sich die europäischen Börsen am Donnerstag angeschlossen. Wegen der hartnäckig erhöhten Inflation muss man sich in den USA im kommenden Jahr auf weniger Zinssenkungen einstellen als bislang erhofft.

Für zusätzliche Kursschwankungen sorgt nun der große Verfallstag an den Termin- und Derivatebörsen. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Die plötzliche Rückkehr des Dax unter 20.000 Punkte dürfte viele überrascht haben.

USA: Dow stabil

Die New Yorker Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach dem jüngsten Zinsschock etwas stabilisiert. Die Situation blieb aber von Nervosität geprägt. Wegen der hartnäckig erhöhten Inflation muss man sich in den USA im kommenden Jahr auf weniger Zinssenkungen einstellen als bislang erhofft.

Der Dow Jones Industrial verteidigte ein dünnes Plus von 0,04 Prozent auf 42.342,24 Punkte. Der Leitindex ging damit nahe an seinem Tagestief aus dem Handel, nachdem er in der Spitze mehr als ein Prozent gewonnen hatte.

Asien: Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA als bisher angenommen dämpft weiter die Stimmung. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten sank im späten Handel um rund 0,3 Prozent.

Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong trat auf der Stelle und in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.701 -0,10 Prozent Hang Seng 19.752 -0,55 Prozent CSI 300 3.931 -0,30 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,94 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,31 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,54 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0365 -0,11 Prozent USD / JPY 157,00 -0,08 Prozent EUR / JPY 162,74 -0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 72,44 USD -0,44 USD WTI 68,95 USD -0,43 USD

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 57,90 (59,10) USD - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT FRAPORT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 66 (59) EUR

GOLDMAN SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 12 (17) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX