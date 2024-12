Schweiz und EU einigen sich auf Handels-Abkommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bern (Reuters) - Nach monatelangen zähen Verhandlungen hat sich die Schweiz mit der Europäischen Union (EU) auf eine Vertiefung der Handelsbeziehungen geeinigt.

Bundespräsidentin Viola Amherd und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gaben dies am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Schweizer Hauptstadt Bern bekannt. "Heute wurden die letzten Fragen geklärt. .... Ich bin sehr froh, dass wir zu einem guten Abschluss gekommen sind," sagte Amherd. Streitpunkte waren unter anderem die von Schweiz geforderte Möglichkeit zur Begrenzung der Zuwanderung und die Beitragszahlung der Schweiz an die EU.

