IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung am Gibraltar-Silberstrom und den Abschluss des Erwerbs der Dalgaranga-Royalties

Montréal, 23. Dezember 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd (Osisko" oder das Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Änderung seines Silberstroms (der Silberstrom") in Bezug auf die Kupfermine Gibraltar (Gibraltar") in British Columbia (BC"), Kanada, abgeschlossen hat, die von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Taseko Mines Limited (Taseko") betrieben wird.

Osisko und Taseko haben den Silver Stream geändert, um Osiskos zurechenbaren Silberanteil um 12,5 % auf 100 % zu erhöhen. Darüber hinaus haben Osisko und Taseko auch den Schwellenwert für Step-Down-Silberlieferungen auf 6.811.603 gelieferte Unzen erweitert, um Osiskos zusätzlichem Silberbesitz Rechnung zu tragen. Im Gegenzug für diese Änderungen hat Osisko eine zusätzliche Anzahlung in Höhe von 12,7 Millionen US$ an Taseko geleistet. Diese Änderungen wurden im Anschluss an die Bekanntgabe von Taseko am 25. März 2024 abgeschlossen, dass das Unternehmen ein endgültiges Abkommen zur Konsolidierung einer 100 %-Beteiligung an Gibraltar durch den Erwerb der verbleibenden 12,5 %-Beteiligung von Dowa Metals & Mining Co. Ltd. und Furukawa Co. Ltd. unterzeichnet hat.

Unabhängig davon freut sich Osisko, den erfolgreichen Abschluss seiner Transaktion zum Erwerb einer 1,8 %igen Bruttolizenzgebühr (GRR") auf das Goldprojekt Dalgaranga (die Dalgaranga-Lizenzgebühr" und das Projekt"), das von Spartan Resources Limited (Spartan") in Westaustralien betrieben wird, für 44 Millionen US$ bekannt zu geben, wie ursprünglich am 30. September 2024 angekündigt. Osiskos ergänzende Transaktion zum Erwerb einer 1,35%igen Lizenzgebühr (die Explorationslizenzgebühr") auf zusätzliche regionale Explorationslizenzen in der Nähe von Dalgaranga für US$ 6 Millionen wurde ebenfalls abgeschlossen.

Jason Attew, President und CEO von Osisko, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Taseko, um unser Silberengagement in der Mine Gibraltar in BC erneut zu erhöhen. Die Aktionäre von Osisko werden dank einer Transaktion, die unserer Strategie entspricht, den Cashflow aus langlebigen Anlagen in Tier-1-Bergbauregionen zu erhöhen, von dem erhöhten Silberstrom aus einer produzierenden Mine profitieren.

"Seit wir vor etwas mehr als zwei Monaten die Vereinbarung über den Erwerb der Dalgaranga-Lizenzgebühr bekannt gegeben haben, hat unser neuer Partner Spartan weitere wichtige Meilensteine erreicht, darunter: den Erhalt aller wichtigen Genehmigungen und Zulassungen, die für den Untertagebau und die Erschließung erforderlich sind; die Entdeckung einer neuen hochgradigen Goldzone namens "Freak"; und die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die eine beeindruckende Steigerung der enthaltenen angezeigten Unzen um 68 % aufweist und als Grundlage für die bevorstehende Machbarkeitsstudie für Dalgaranga dienen wird. Darüber hinaus hat Spartan vor kurzem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 220 Millionen AUD abgeschlossen, die das Managementteam in eine starke Position versetzt, um den Neustart von Dalgaranga in den nächsten 24 Monaten zu beschleunigen."

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 21 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die planmäßige Erschließung des Projekts Dalgaranga, einschließlich der Durchführung der Machbarkeitsstudie für Dalgaranga und der rechtzeitigen Wiederaufnahme des Betriebs von Dalgaranga, sowie auf die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums der Anlagenbasis und der erwarteten zeit- und budgetgerechten Erschließung der Projekte und Grundstücke, an denen Osisko beteiligt ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar (b) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden, (d) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (e) Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Effektivität solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf Osiskos Geschäft, Betrieb und finanzielle Lage; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko; (d) dass die Finanzinformationen am Jahresende angepasst werden können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie - in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält - (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrundeliegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Taseko im Zusammenhang mit der Mine Gibraltar und deren Betrieb öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

