Moutais globales Markenkulturevent endet in Italien

Das von der Kweichow Moutai Group veranstaltete globale Markenkulturevent 2024 endete kürzlich erfolgreich in Italien. Durch die Nutzung von Spirituosen als kulturelle Brücke zwischen Ost und West ebnete die Veranstaltung chinesischen Marken, wie der Kweichow Moutai Group, neue Wege und setzte Meilensteine für ihre globale Reichweite. Sie förderte auch den tieferen kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen China und Italien.

Gao Shan introduced Moutai to the guests at the event in Rome. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Veranstaltung organisierte Moutai zwei große Themen-Verkostungsdinner in Mailand und Rom. Gao Shan, Vorsitzender der Gewerkschaft der Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd., hob die langjährige Unterstützung Italiens auf dem internationalen Weg von Moutai hervor und wies darauf hin, dass die Marke seit den 1970er Jahren nach Italien exportiert wird.

Gao zitierte den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella während seines Besuchs in China und betonte die Bedeutung der Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit und des kulturellen Austauschs, wobei er deren Potenzial für ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen östlichen und westlichen Zivilisationen und für den globalen Fortschritt hervorhob.

Gao bekräftigte das Engagement der Kweichow Moutai Group, Alkohol als kulturelles Medium zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von Plattformen für den Austausch und der Stärkung von Partnerschaften mit italienischen Vertriebshändlern liegt. Die Gruppe strebt danach, kulturelle Bindungen weiter zu fördern, Handelskooperationen zu vertiefen und zum gemeinsamen Wohlstand von China und Italien beizutragen.

Pierluigi Grassi, ein technischer Beamter des italienischen Landwirtschaftsministeriums, lobte die historische und kulturelle Verbundenheit zwischen Italien und China. Beide Nationen, so stellte er fest, teilen reiche Traditionen in der Küche und der Spirituosenherstellung. Er brachte seine Bewunderung für das Vermächtnis von Moutai, die Premiumqualität, die Markenkultur und die einzigartige natürliche Umgebung der Stadt Moutai zum Ausdruck.

Im nächsten Jahr feiern China und Italien den 55. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen. Die Kweichow Moutai Group möchte diesen Meilenstein nutzen, um ihre Integration in die lokale Kultur zu vertiefen, sich an den Geschmack und die Vorlieben der italienischen Verbraucher anzupassen und sich als Visitenkarte Chinas zu etablieren, deren Duft sich weltweit verbreitet.

